В Португалии живет самая старая собака в мире

Пес чудом выжил в детстве.

Пес по кличке Боби, который живет в Португалии, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его назвали самой пожилой собакой в истории. Возраст животного подтвержден документально. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что Боби сейчас 30 лет и 268 дней. Это пес сторожевой породы алентежский мастиф. Он родился 11 мая 1992 года. Вся жизнь собаки прошла в деревне Кокейруш на западном побережье страны.

Хозяин собаки Лиунел Кошта нашел Боби щенком. Пес чудом избежал смерти.

По словам Кошты, братьев и сестер Боби живыми закопали в яме сразу после рождения, потому что его предыдущие хозяева имели слишком много собак. Боби случайно нашли в темном сарае, Лиунел с братом, которые тогда были еще детьми. Они прятали животное от взрослых, пока у него не открылись глаза. Местный обычай гласит, что избавляться от щенков нельзя, пока они слепые.

Также хозяин рассказал, что Боби всегда был дворовым псом, который никогда не знал ни цепи, ни поводка. По его словам, пес прекрасно ладит с другими животными, в том числе и с кошками.

Поскольку собака уже старый, у него плохое зрение. Он много отдыхает.

Кроме того, в 2018 году Боби пришлось госпитализировать из-за возникших проблем с дыханием.

Примечательно, что средняя продолжительность жизни алентежских мастифов - 12-14 лет. При этом, Кошта утверждает, что мать Боби прожила 18 лет, а еще одна из живших в этой семье собак достигла возраста 22 лет.

Отметим, предыдущим рекордсменом-долгожителем была австралийская пастушья собака Блюи. Она прожила 29 лет в штате Виктория на юго-западе Австралии. Собака была усыплена в 1939 году из-за тяжелой болезни.

