В Украине ликвидировали главаря банды из Читы, совершившей более 50 тяжких преступлений 1 4.02.2023, 8:38

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Наемник ЧВК «Вагнер» был приговорен к 15 годам строгого режима.

Украинские воины ликвидировали российского бандита Романа Кибирева, которого в стране-агрессоре РФ приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был завербован наемниками из ЧВК «Вагнер» на войну в Украину, передает obozrevatel.com.

Про ликвидацию бывшего заключенного сообщили российские пропагандистские издания. Украинские Вооруженные силы уничтожили его еще в середине января 2023 года.

Как пишут пропагандисты, Кибирев был одним из главарей организованной преступной банды под названием «Пивзаводские» в российском городе Борзя (Забайкальский край). Группировка была создана в 2003 году, а задержали ее участников спустя пять лет – в 2008-ом.

Бандиты совершали разбойные нападения, вымогательства, кражи автомобилей, грабежи, а также распространяли и хранили наркотики и оружие.

Ликвидированного оккупанта приговорили к 15 годам строгого режима. Перед тем, как отправиться на войну в Украину, ему оставалось отбывать наказание всего пять месяцев.

Cооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе добавил, что в колонии Кибирев «уверовал» и стал помощником тюремного попа.

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