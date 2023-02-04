Канада ввела санкции против Боярского, Баскова и российских пропагандистов 4.02.2023, 9:09

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Всего в список попали 38 россиян.

Канада внесла в санкционный список 38 россиян. Под ограничения попали артисты, ведущие федеральных каналов, сотрудники медиагруппы «Россия сегодня» и депутат Госдумы Александр Хинштейн, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.

«Война президента Владимира Путина в Украине основана на лжи и обмане. Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы поддержать тезисы Кремля и попытаться оправдать зверства, происходящие по всей Украине», — заявила глава ведомства Мелани Жоли.

Из артистов под санкциями оказались: Михаил Боярский, Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Александр Маршал, Марат Башаров, Александр Буйнов, Максим Аверин и Виктория Дайнеко.

Помимо этого в черном списке — телеведущие Сергей Брилев, Борис Норкин, Татьяна Миткова, Евгений Поддубный и Дана Борисова, журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников и заместитель главреда медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев.

Также ограничения коснулись 16 юридических лиц, связанных с российской пропагандой. Под санкции попала медиагруппа «Россия Сегодня», в которую входят такие ресурсы, как «РИА Новости», «ПРАЙМ», «ИноСМИ», ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru, а также «Царьград медиа», принадлежащее олигарху Константину Малофееву.

Кроме того, в списках оказались организации, связанные с основателем ЧВК «Вагнер», бизнесменом Евгением Пригожиным: United World International и Фонд борьбы с репрессиями. По данным Оттавы, они занимаются распространением дезинформации.

«Канада предпринимает активные шаги по борьбе с российской дезинформацией в рамках усилий по поддержке Украины. Нельзя допустить, чтобы культурные иконы и медийные организации свободно использовали свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки войны Путина», — подчеркнула Жоли.

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