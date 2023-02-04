«Ник и Майк»: Лукашенко с Путиным один «истфак» заканчивали 5 4.02.2023, 10:07

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Что могут противопоставить Украине и миру два изгоя?

В Киеве стартовал саммит «Украина - Европейский Союз». Еще один небольшой, но важный шаг на пути евроинтеграции. Своей авантюрой окурок с Лиговки и его синепалый собрат обеспечили крайне быстрый прогресс с еровбюрократией сразу по нескольким трекам, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Что же могут противопоставить этому два изгоя? В международном плане - невнятные турне по беднейшим странам Африки и туристические поездки с шопинг-турами для всей семьи в Дубай.

В плане перспектив - очередные демонстрации того, что они способны тащить свои народы исключительно в прошлое, да и то придуманное и отретушированное в пропагандистских кинофильмах. Пассаж от окурка о «Леопардах» под Сталинградом или главного по коммунизму Зюганова о том, что в 1943 году СССР громил танки англосаксов, говорит о том, что с синепалым синегубом они один истфак заканчивали.

Цивилизованный мир в своем сознании «уже закончил войну в Украине» и готовится двигаться вперед. Агрессоры - думают исключительно о том, как продлить агонию и стремительно двигаются в придуманное прошлое.

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