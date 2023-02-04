В Украину отправляют системы ПВО Mamba, способные перехватывать баллистические ракеты 4.02.2023, 10:16

4,042

Передачу аналога американских Patriot подтвердило Минобороны Франции.

Франция и Италия приняли решение передать Украине системы противовоздушной обороны средней дальности Mamba.

Об этом сообщается в Twitter главы французского Минобороны Себастьяна Лекорню.

«С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-Mamba», - отметил чиновник.

Лекарню указал, что эти компексы позволят защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны РФ.

Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à l’Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.



Ce système permettra de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes, une urgence exprimée par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023

Система SAMP/T-MAMBA - что о ней известно

MAMBA - эквивалент американской системы Patriot. Она была развернута в Румынии для защиты чрезвычайно стратегического региона порта Констанца.

Эта система была создана совместным французско-итальянским консорциумом, она может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно. SAMP/T-MAMBA - единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

Одна пусковая установка ЗРК вооружена 8 ракетами, которые могут быть отстреляны в одном залпе всего за 10 секунд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».