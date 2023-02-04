Казахстану Россия больше не нужна 4 Ростислав Демчук, planeta.press

4.02.2023, 10:26

5,770

Нефть теперь идет в Европу через порт Батуми.

Казахстан демонстрирует, что для транспортировки своей нефти в Европу ему Россия больше не нужна — казахская нефть теперь идет в Европу через порт Батуми

Казахстан в 10 раз увеличил экспорт нефти в обход России!

Казахстан резко нарастил экспорт нефти в обход России после серии инцидентов на терминале в Новороссийске, из-за которого до войны за границу вывозилось более 80% казахстанских баррелей.

По итогам 2022 года Казахстан экспортировал 1,328 млн тонн нефти через порты Грузии — в 10 раз больше, чем годом ранее, подсчитал Reuters на основе данных трейдеров и экспедиторов.

Крупнейший производитель нефти и газа в Казахстане — «Тенгизшевройл» — в прошлом году отгрузил в Батуми 252,5 тысячи тонн нефти, несмотря на то, что транспортировка в грузинский порт сложнее и дороже, чем в Новороссийск.

Напомню! США активно сотрудничают с властями Казахстана, чтобы запустить экспорт нефти из страны в обход России, сообщил в ноябре прошлого года американский посол в Астане Дэниел Розенблюм. По его словам, в переговорах принимают участие как американские компании, добывающие нефть на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз, так и партнеры из других стран.

Ростислав Демчук, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».