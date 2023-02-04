Украинка выучила белорусский язык из-за любви к политзаключенному 1 4.02.2023, 10:40

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Никита Слепенок запомнился сильным последним словом во время «суда».

Администратор культурно-исторического телеграм-канала Rezystans Никита Слепенок сейчас находится в Беларуси за решеткой, 6 сентября ему присудили 3 года заключения, на суде он выступил с сильным последним словом. Правозащитники признали Никиту политзаключенным. А девушка Дана ждет его в Украине и осваивает белорусский язык. Гомельский сайт «Штодзень» расспросил ее, трудно ли это.

— Почему ты решила начать учить белорусский язык?

— Я живу далеко от Беларуси. У меня там нет ни друзей, ни родственников. По крайней мере, на то время, когда я начала интересоваться белорусским языком, не было друзей. И я все равно где-то слышала белорусский язык лет с пяти. То песни какие-то на белорусском языке попадались. Обычно «Песняров». То разговоры о Беларуси.

А потом появилось белорусскоязычное телевидение, которое сейчас нельзя называть. В 2008 году тогда все в Украине подключали спутниковое ТВ. И мы как-то с матерью смотрели ТВ и наткнулись на «Белсат». Белорусский язык сначала был странным для меня, потому что не похож ни на русский, ни на украинский. Мы постоянно слушали этот «Белсат» с матерью. Она повторяла самые смешные слова. Потом я про «Белсат» забыла, так как на тот момент новостями интересовалась мало, мне было лет 7 или немного больше.

Когда подросла, нашла книги в переводе на белорусский язык. Я их немного читала. Потом в школе что-то про Беларусь изучали. И я сказала, что знаю белорусский язык, хотя ничего не знала. А потом увидела какой-то пост новостной, там были комментарии. Начала писать в личные белорусам, чтобы они мне рассказали о Беларуси. Тогда я не знала, что так нельзя делать, так как белорусы воспринимают это все с подозрением. В Украине такого не было.

Сначала мне казалось, что в Беларуси все белорусскоязычные. А в 2019 году я узнала, что это не так.

В 2020 году снова начала смотреть «Белсат». А в 2021 году начались отношения с парнем из Беларуси. Выучила белорусский язык где-то месяца за два, чтобы доказать ему, что я чего-то достойна. Кто-то думает, что это очень быстро, но я знала украинский, имела опыт перехода на украинский. До этого периодически интересовалась белорусским языком. Поэтому с белорусским не было особых трудностей.

— Как ты изучала белорусский язык? Какие книги читала? Какими учебниками пользовалась?

— Сначала вообще не использовала никаких учебников. Я просто смотрела, как пишут другие белорусы в чатах. Разговаривала через переводчик сначала, потом сама. Мой парень научил меня белорусскому языку. Я спрашивала, когда какие-то слова были непонятны. Через разговоры выучила. Потом появились курсы «Мова Нанова». Они из-за пандемии проводились онлайн. И я участвовала во всех курсах во всех городах. Также читала художественную литературу, какие-то фильмы смотрела.

Откуда-то интерес появился. И больше не отпускает. Иногда кажется, что белорусского языка в моей жизни сейчас даже больше, чем украинского.

— В жизни (с родственниками, с друзьями) каким языком пользуешься?

— В жизни я пользуюсь всем, чем только возможно. С друзьями из Беларуси — по-белорусски. С друзьями из Украины — на литературном украинском. На работе — тоже на украинском. Но дома я разговариваю на страшном суржике.

Я стараюсь как-то это победить. Но пока не получается. С сестрами стараюсь разговаривать на литературном, чтобы они учились у меня. Но с бабушками, дедушками, с матерью — на суржике. А русским языком я давно не пользуюсь, пожалуй, лет 7. Разве в очень редких случаях. И начинаю о нем забывать.

— Интересен твой взгляд со стороны: некоторые белорусские родители говорят, что их дети белорусский язык в школе воспринимают, как иностранный. Что бы ты посоветовала этим родителям?

— Мне трудно давать советы на другую страну и для других условий, но я знаю эту проблему. Надо показать, что белорусский язык — не иностранный, что это твой язык. И надо показать, что на белорусском языке можно не только обучаться.

Сейчас много белорусского контента для детей. Много видео, мультиков. Есть много чего по-белорусски. Можно по-белорусски играть, разговаривать. Есть книги, аудиокниги. Можно белорусскоязычные дни в семье сделать. Но белорусский язык надо учить, потому что это язык твоего государства и ты должен его знать, потому что это уважение к стране, к истории.

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