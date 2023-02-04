На юге Херсонской области началась «война» между кадыровцами и ФСБ России 4.02.2023, 10:43

4,488

Оккупанты не могут поделить власть.

Некоторое время на Херсонщине было усиление кадыровцев. Гауляйтер Владимир Сальдо публично благодарил их за то, что они «взяли под контроль регион».

Известно, что кадыровцы занимались тотальным ограблением фермеров. Об этом «24 канала» сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Как отмечает Хлань, сейчас кадыровцев стало меньше. Теперь оккупированную часть Херсонщины под контроль берут представители ФСБ.

«ФСБшники по жалобам фермеров начали преследовать кадыровцев. Они описывают все имущество – не только фермеров, но и предпринимателей. Это давление производится под видом принудительной перерегистрации по российскому законодательству», – утверждает депутат Херсонского облсовета.

Есть даже факты задержания. В основном это касается местных коллаборантов, сотрудничающих с кадыровцами.

«Обычно наводку делают коллаборанты, а тогда уже приезжают кадыровцы. Идентифицировать их трудно, а вот личности коллаборантов устанавливают. Именно ФСБ задерживают представителей коллаборантских структур и содержат под стражей», – заметил Хлань.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».