«Постоялец отнес мой телевизор в ломбард» 1 4.02.2023, 11:07

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Владелец минских квартир на сутки рассказал о странном поведении клиентов.

Минчанин Павел, который давно работает в сфере посуточной аренды квартир, рассказал Onliner о сложностях бизнеса.

— Оформление бронирования от гостей — нервотрепка еще та, — признался молодой человек. — Мы селим клиентов абсолютно про них ничего не зная. Очень часто люди бронируют жилье, по телефону подтверждают договоренности, а когда ты выезжаешь на встречу и заселение, они просто перестают выходить на связь либо говорят, что планы поменялись. Именно потому многие «суточники» не дожидаются клиентов и селят того, кто приехал первым, — рассказал Павел.

По мнению минчанина, необходимо отрегулировать ответственность гостя за бронь (путем внесения предоплаты) на законодательном уровне.

— Почему не брать предоплату уже сейчас? Это не имеет смысла, так как все знают законы о Защите прав потребителя в части того, что если услуга не оказана, то денежные средства подлежат возврату. А заключать письменный договор задатка не всех устраивает и часто не представляется возможным, — отметил Павел.

При этом он подчеркнул, что даже если гость доехал, заключил договор, это еще не повод расслабиться владельцу квартиры. Ведь за культурной, приветливой, интеллигентной внешностью может скрываться компания из 10−15 человек, которая заявится вскоре после всех процедур оформления.

— И не всегда такие люди отдают отчет в своих действиях. Это еще одна причина, по которой мои коллеги могут не заселить клиента с предварительной бронью. Ведь за время работы большинство становятся своего рода узкопрофильными психологами и недобросовестных жильцов вычисляют зачастую уже по телефону. И именно потому статьи про некрасивое отношение арендодателей к своим клиентам можно писать бесконечно долго. Так же как и наоборот.

Приведу пример из своей жизни. Заселились на вид вполне приличные люди: возраст за 30 лет, приезжие. Арендовали жилье на несколько суток. По итогу ответственный за квартиру человек передал ключи своим друзьям, ранее судимым. В результате, когда закончилась выпивка, эта новая компания, о существовании которой я не подозревал, не нашла ничего лучшего, как отнести дорогостоящий телевизор в ломбард. Во время приема квартиры обратно эти ребята пытались за вырученные средства продлить проживание, — поделился Павел.

При этом собеседник отметил, что рынок посуточной аренды, как сфера услуг, сегодня имеет тенденцию к росту.

— Достаточно открыть объявления с фотографиями, и это становится понятно. Сейчас нашими услугами пользуются все слои населения. А представители нашего бизнеса стараются сделать все, чтобы гость остался доволен. Думаю, то количество апартаментов, которое есть в нашей стране (и постоянно увеличивается), говорит о растущем спросе, — заключил Павел.

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