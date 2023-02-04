Белорусский фонд спортивной солидарности потребовал от МОК не допускать спортсменов-лукашистов к Олимпиаде

Белорусский фонд спортивной солидарности потребовал от МОК не допускать спортсменов-лукашистов к Олимпиаде2
- 4.02.2023, 11:27
Свободные спортсмены поддержали усиление санкций против режимов в Беларуси и России.
Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) и более 50 свободных атлетов обратились в Международный олимпийский комитет с декларацией об участии белорусских и российских спортсменов в олимпийском движении.
В своем заявлении БФСС напомнил, что в результате российской вооруженной агрессии более 200 украинских спортсменов погибли, а другие были лишены возможности эффективно тренироваться, так как обстрелы со стороны РФ разрушили более 320 объектов спортивной инфраструктуры.
«Более 20 представителей свободного спорта Беларуси были официально признаны политзаключенными, а сотни свободных спортсменов и специалистов были репрессированы и вынуждены были спасаться бегством из страны за факт выступления против насилия и за борьбу за приверженность олимпийским ценностям», — говорится в декларации.
Авторы заявления поддержали усиление спортивных санкций, которые уже действуют в отношении Беларуси и России. Они также призвали МОК всесторонне защищать права украинских и белорусских свободных спортсменов и специалистов:
«Белорусские свободные спортсмены должны получить право участвовать в спортивных соревнованиях и быть спасены от преследований со стороны режима Лукашенко за их гражданскую позицию, гражданские права белорусских свободных спортсменов должны быть восстановлены, а политические заключенные должны быть немедленно освобождены», — указывается в декларации.
Кроме того, БФСС предложил МОК внедрить эффективную систему проверки российских и белорусских спортсменов на предмет их возможного допуска к соревнованиям, которая «должна основываться на активной антивоенной позиции спортсмена, включая подписание Антивоенной декларации».
Фамилии спортсменов, подписавших декларацию, не публикуются в открытых источниках из соображений безопасности, отметил БФСС.
Напомним, что 25 января МОК заявил, что изучит возможность допуска атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе к Олимпиаде в Париже в 2024 году. В том же ключе высказался и глава организации Томас Бах.
Это известие вызвало широкий резонанс, прежде всего в Украине. Первым решение исполкома МОК раскритиковал президент страны Владимир Зеленский, пригласивший Баха посетить Бахмут, чтобы тот убедился, что «любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью».