Стратегия мыши Анна Бродских-Кроткина, «Зеркало недели»

4.02.2023, 11:49

Как разоблачают агентов РФ в ключевых институтах Запада.

Россия в отношении США практикует стратегию мыши, пытающейся прогрызть здание изнутри. В последнее время появляются все новые сведения о том, как Россия при помощи своих ставленников проникает в ФБР, ЦРУ и Конгресс.

В этом месяце самой сенсационной новостью стал арест бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР 54-летнего Чарльза МакГонигала. Он обвинен в связях с Олегом Дерипаской — близким к Путину российским олигархом. Согласно обвинению, МакГонигал брал у Дерипаски деньги для их отмывания и на расследования, касающиеся конкурентов олигарха. Дерипаска находится под санкциями, и деятельность МакГонигала была прямым их нарушением.

Когда МакГонигал служил в ФБР, именно ему было поручено расследовать деятельность российских олигархов и дело Дерипаски, пытающегося найти лазейки для нарушения санкций. (Отметим, что Дерипаска был соратником политического деятеля Пола Манафорта, в 2016 году руководившего президентской кампанией Дональда Трампа. В 2018 году Манафорт был осужден за ряд преступлений, связанных с его отношениями с Россией. Трамп его помиловал.)

Согласно обвинительному заключению, МакГонигал, будучи консультантом, пытался помочь изъятию фамилии Дерипаски из санкционного списка. По всей видимости, деятельность МакГонигала в более широком плане должна была подрывать эффект экономических санкций, введенных против богатых россиян после вторжения России в Украину.

МакГонигал проработал в ФБР и ЦРУ 22 года и дослужился до одной из самых важных должностей в контрразведке США. Как ее высокопоставленный сотрудник, он имел доступ к большому количеству секретной информации. Например, получал санкционные списки задолго до того, как санкции вступали в силу. МакГонигал имел обширную информацию о расследованиях касательно иностранных шпионов и граждан США, подозреваемых в работе на иностранные правительства. Он участвовал в самых резонансных делах: так, в 2010 году он возглавил расследование WikiLeaks. Работая на ЦРУ, МакГонигал служил экспертом по деятельности российской разведки, нацеленной на Соединенные Штаты, и по работе США в вербовке российских шпионов.

МакГонигал, очевидно, был кладезем секретной информации, и несложно представить ужас его коллег в ФБР и ЦРУ, когда они поняли, с кем имели дело, и какое количество информации могло утечь и, вероятно, утекло в лагерь врага.

По всей видимости, МакГонигал не является идеологическим соратником Путина — им руководила обыкновенная алчность, приведшая его к сотрудничеству за деньги еще и с Албанией, и, возможно, с Китаем.

На сегодня МакГонигалу не было предъявлено обвинение в шпионаже, но количество информации в его распоряжении не могло не интересовать иностранные государства, с которыми он тайно сотрудничал. Эта история, без сомнения, бросает тень на такие уважаемые американские институты как ФБР и ЦРУ.

Другая печальная история этого месяца связана с российскими контактами нового конгрессмена от штата Нью-Йорк (округа Лонг-Айленд и Квинс) Джорджа Сантоса, сочинившего решительно все аспекты своей биографии и умолчавшего о своем неизвестно откуда взявшемся состоянии и темных связях.

Во время своей предвыборной кампании Сантос утверждал, что после окончания колледжа в Нью-Йорке он стал «опытным финансистом и инвестором с Уолл-стрит», унаследовал от семьи недвижимость из 13 объектов и основал благотворительную организацию помощи животным, спасшую более 2500 собак и кошек.

Как выяснилось после его победы на выборах, конгрессмен не окончил ни одного вуза, не работал в престижных финансовых компаниях, не получал в наследство недвижимость и не спасал ни кошек, ни собак. Детали его личной жизни тоже оказались фальшивкой.

Он оказался не евреем, его родные не спасались от Холокоста, его мать не находилась в одной из Башен-близнецов во время печально известного теракта 11 сентября, а была в это время в Бразилии.

Образ, разыгрываемый Сантосом, был неслучаен — он идеально подходил избирателям предместья Нью-Йорка. В то время как образование и трудовой опыт, якобы полученные Сантосом, должны были представить консервативный подход в таких делах как налоговое обложение или борьба с преступностью, его личный опыт указывал на поддержку многих либеральных ценностей, более приемлемых в предместьях Нью-Йорка, нежели стандартные воззрения консерваторов.

Но все это, как выяснилось, было обманом от начала и до конца. Более того, государственные ведомства, начавшие расследование неожиданного появления крупных денежных средств у Сантоса (ранее не имевшего денег даже на квартплату), обнаружили его связи с неким Эндрю Интратером — бизнесменом, поддерживающим тесные деловые отношения с двоюродным братом — российским олигархом Виктором Вексельбергом, находящимся под санкциями. Интратер внес значительную сумму в предвыборную кампанию Сантоса, но это не объясняет всех имеющихся у Сантоса средств.

Не удивительно, что еще не попав в Конгресс, Сантос уже повторял российскую пропаганду: «Послушайте, если бы украинцы действительно так ненавидели Россию, то восточная часть Украины не приветствовала бы русских на своих территориях. Они чувствуют себя больше русскими, чем украинцами», — сказал он в интервью Washington Post. Это заявление избиратели Сантоса явно проигнорировали, или оно их не смутило.

В Конгрессе Сантос, несмотря на предвыборные обещания умеренности, немедленно примкнул к правым консерваторам, которых республиканская конгрессвумен Лиз Чейни прозвала «путинским крылом».

Весьма вероятно, что расследования финансов Сантоса покажут, что он не только обманывал избирателей, притворяясь не тем, кем есть на самом деле, но и нарушал законы, касающиеся финансирования политических кампаний. В случае подтверждения фактов нарушения законов о финансировании он будет изгнан из Конгресса и отправлен в тюрьму.

Сложнее обстоит дело с «путинским крылом», состоящим примерно из двух десятков конгрессменов, голосующих по вопросам Украины так, как хотел бы Путин. Их мотивация пока остается невыясненной.

Российское проникновение в ключевые институты США очень настораживает, но в историях Сантоса и МакГонигала можно увидеть и элемент позитива. Примеры Сантоса и МакГонигала должны стать тревожным звонком для избирателей, которые не обращают внимания на отношение официальных лиц к России. Из этих историй ясно следует, что РФ, на которую ультраправые американцы в последние годы готовы смотреть с одобрением, продолжает быть врагом Америки, делающим все возможное, чтобы подорвать работу институтов демократии и безопасности США — Конгресса, ЦРУ и ФБР.

Кроме того, обе эти истории указывают на то, что все тайное в США рано или поздно становится явным, а американская государственная машина хоть и дает сбой, но не так сильно поломана, как того хотелось бы России.

Анна Бродских-Кроткина, «Зеркало недели»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».