Украинские десантники из «Стугны» уничтожили вражескую БМП и грузовик с боеприпасами 2 4.02.2023, 12:01

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Меткий выстрел и его результаты показали на видео.

Бойцы противотанковой роты 46-й отдельной аэромобильной бригады нанесли удар по технике оккупантов из ПТРК «Стугна» и уничтожили БМП и грузовик с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела и его результатов украинские воины опубликовали на странице своего подразделения в соцсети.

«Покоя оккупантам на нашей земле не будет никогда! Остановка на перекур экипажа БМП и грузовика получила яркое логическое продолжение. Благодаря бдительности и точности бойцов противотанковой роты нашей бригады вы можете наблюдать громкий фейерверк из вражеского БК и жареных «тараканов». Такой «горячий» прием обеспечен всем россиянам, кто до сих пор не осознал: им в Украине, мягко говоря, не рады», - отмечают воины в сообщении к видео.

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