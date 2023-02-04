Белорус выиграл более $3 миллионов на престижном турнире по покеру 5 4.02.2023, 12:27

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Минчанин начал играть еще во время учебы в БГУИР.

Белорус Александр Шилко выиграл турнир PokerStars по безлимитному холдему с общим призовым фондом почти в 25 млн долларов. Об этом 3 февраля сообщило издание PokerNews.

За главный приз боролись 1014 участников. Сильнейшим из них стал 26-летний минчанин Александр Шилко. Он получил 3,1 млн долларов и главный трофей турнира. Второе место занял немец Макс Мензель (2,8 млн долларов), «бронза» досталась бразильцу Филиппу Пиццари (2,5 млн долларов).

«Честно говоря, я не испытываю столько [много] эмоций, потому что очень хотел выиграть и был слишком сосредоточен», — сказал Шилко PokerNews в интервью победителя.

Минчанин Александр Шилко начал играть в покер в 20 лет во время учебы в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

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