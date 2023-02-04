«Буду ходить на суды, много судов» 1 4.02.2023, 12:53

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Белорусские эмигранты рассказали, чем займутся в первую очередь, когда вернутся домой.

Тысячи белорусов сегодня разбросаны по миру и не могут безопасно вернуться в родную страну.

Журналисты zerkalo.io уже интересовались у них, на каких условиях они согласились бы приехать в Беларусь и по чему больше всего скучают. Но давайте представим, что возможность вернуться каждому, наконец, появилась. Что бы сделали в первую очередь белорусы зарубежья, приехав домой?

Ян, 30 лет, Канада

Зависит от обстоятельств возвращения. Если это будет возвращение в новую Беларусь, то в планах собрать друзей, взять шампанское и начать им обливаться. А иного возвращения я пока не планирую.

Денис, 37, Польша

Я бы нашел свою учительницу по географии, которая высказалась по поводу так называемых выборов в 2020 году. Подарил бы ей большой букет цветов и устроил бы ужин в ресторане с учениками, которым не все равно! Скучаю по родным, друзьям и бане.

Анастасия, 27 лет, Польша

Первым делом попрошу родителей достать банку с огурцами и квашеной капустой. То, что было всю жизнь рядом, и то бесценное, что невозможно купить за рубежом. Хочу чая из маминых трав и блинов. Наверное, ничего не смогу сказать первое время, буду только смотреть и не верить глазам.

Ну конечно же всех обниму! Знаете, теперь я представляю, какие будут объятия. Даже если они внешне будут спокойные, там будут цунами. Объятия через всю жизнь, наполненные гигантским смыслом, банальные «вместо тысячи слов». Еще надеюсь, меня узнает соседский пес. В последнее время в Беларуси он часто спасал меня от уныния.

Поеду на дачу, в деревню, в баню схожу по-черному, приеду на кладбище. Вспомню наяву все то, о чем сейчас стараюсь не думать. Без стыда разрыдаюсь в Купаловском театре вместе с купаловцами. Начну ходить на литературные вечера, белорусские концерты и стендапы. Много придется всего сделать: научиться заново ходить, жить и радоваться. На это даже не жалко потратить всю жизнь.

Еще жду, как буду ходить на суды, много судов. Как некоторым в глаза буду смотреть и стоя аплодировать происходящему. Мы договорились, что все уйдем в долгосрочный отпуск, чтобы лично присутствовать на всем, что будет возможно.

Дзіяна, 29 год, Грузія

Мне падаецца, я ўжо ў дробязях спланавала гэты час. Калі я вярнуся ў Беларусь, то адразу паеду ў родную вёску, каб абняць бацькоў, якіх не бачыла ўжо амаль два гады. У першы вечар дома хочацца накрыць стол з усёй сям’ёй з усялякімі прысмакамі ад мамы: шматлікімі закаткамі, мачанкай, блінамі, пірагамі і вішнёвым кампотам. Нарэшце я дапіла б сваё віно з дзьмухаўцоў і перачытала б бібліятэку з сабраных за гады кніг, у першую чаргу, «Майстара і Маргарыту» Булгакава ў перакладзе на беларускую мову.

Раніцай бы на ровары праз лясы паехала на возера ў 15 кіламетрах ад дому і непадалёк ад балотаў. Мне вельмі не хапае беларускай прыроды і гэтых мележаўскіх «вайбаў». Ідэальна, канешне, застацца там з палаткай на ноч, каб уначы пад вогнішча ўгледзець усе знічкі. І нарэшце загадаць нешта іншае, а не «вяртанне дадому», «вызваленне ўсіх палітвязняў» і «сканчэнне вайны ва Украіне».

А ўсе наступныя дні прысвяціць сустрэчам з людзьмі, якія ўвесь гэты час былі за кратамі. Гэта калегі-праваабаронцы, сябры і знаёмыя, тыя, з кім пазнаёмілася праз ліставанне. Многім праз лісты я абяцала сустрэчы і розныя цікавосткі. Напрыклад, Марфе Рабковай, паабяцала зладзіць калядныя кірмашы, што яна прапусціла, у якую б пару года гэта не было. Бо, на жаль, вяртанне многіх з нас магчымае толькі пры поўнай змене палітычнай сітуацыі ў краіне ў лепшы бок.

Дарэчы, нядаўна злавіла сябе на думцы, што мне зусім не хочацца ў Мінск, дзе я жыла доўгія гады. Бо цяпер гэты горад у мяне асацыюецца з бясконцымі затрыманнямі, ператрусамі, «Валадаркай», Акрэсціна і зламанымі лёсамі…

Разумею, што ўжо нічога не будзе, як раней — жыццё ў Беларусі не стаіць на паўзе, пакуль наша жыццё ў эміграцыі стаіць на такой. Але цяпер у марах хочацца сябе грэць такімі цёплымі і лампавымі думкамі.

Мария, 23 года, Латвия

Я не могу вернуться в Беларусь с марта 2022 года. В моей голове много планов на свое неблизкое возвращение. Хотелось бы и к бабушке в деревню съездить, и кофе на Советской улице в Бресте выпить, и за блинами в Беловежскую пущу с друзьями собраться. Но в первую очередь хочется опять почувствовать, что ты среди своих. Среди тех, кто понимает твои боль и мысли. За границей пока такого ощущения не было.

Антон, 30 лет, Польша

Я навестил бы могилку мамы, которая умерла от ковида за время моего вынужденного отсутствия. Мне пока дорога домой закрыта. Похороны «на удаленке» — к сожалению, наша новая реальность.

Елена, 40 лет, Польша

Если бы я имела возможность сейчас вернуться в свой родной Витебск, то была бы просто счастлива от самых простых вещей. Прогуляться по любимым улочкам, посидеть за чаем с родными, которых я не видела уже больше года и неизвестно, когда увижу. Ну, а первым делом я бы просто от души полежала на своем любимом диване на кухне. Часто вижу во сне свой диванчик.

Марыя, Літва

Я не жыву дома ўжо амаль год. Калі вярнуся, павешу сцягі на вокны дома ў бацькоў, у бабулі з дзедам. Зробім з мужам татуіроўкі ў нацыянальным стылі. Перад самым ад’ездам мы набілі аднолькавых буслоў, будзе сімвалічна набіць нешта, калі вернемся.

Набуду нейкага прасэка, возьму бацькоў і пойдзем разам на шпацыр па любімаму Уруччу. Праверым «замок маладзенаў», які вешалі з мужам, калі яго апеляцыя не змяніла рашэнне суда. У гэты дзень пачаўся адлік дзён дома. Наведаем Рому Бандарэнка, Плошчу Перамен і «Партызанскую», а ўвечары пойдзем да дранікі ў «Васількі».

Екатерина, 32 года, Польша

Пацалавала б беларускую зямлю. Абняла б лепшую сяброўку. Паехала б на могілкі да бабулінай магілы. А потым — у Сцяпянскі лес на нашае з сяброўкамі месца, паліць вогнішча пад ляшчынай. І спяваць. І канешне, як мага хутчэй мы б сыгралі дома канцэрт.

Александра, 30 лет, Грузия

Мы уехали из Беларуси по политическим причинам в марте 2022. Нашему ребенку было на тот момент 6 недель. Мы не можем вернуться, потому что мы с мужем участвовали в митингах, а также в мотопробегах, где явно засветили свои номера.

Первым делом по возвращении в Беларусь я бы пошла по хорошим врачам, если они, конечно, остались. В Грузии доверия к врачам, к сожалению, так и не сложилось. Потом это был бы суши-бар! Суши вкуснее, чем в Минске, я так и не ела. И третье — пошла бы с малышом по детским центрам и кафе. В Минске они действительно хороши и их много. Этих трех пунктов мне не хватает больше всего. Встречу с семьей даже не упоминаю, это было бы в самую-самую первую очередь.

Алена, 30 год, Літва

Па вяртанні ў Беларусь я паеду на «камары» (Камароўскі рынак), там зайду ў «Сайгон-вьет». І з’езджу на могілкі мамы потым. А пасля — на «Пятроўшчыну» і буду на зоркі ў метро глядзець!

Ника, 32 года, Кипр

Уезжала я не по политическим причинам, но, как оказалось, не могу вернуться по ним. В первую очередь, как вернусь, я бы хотела погулять по лесу. Если осенний — так сходить за грибами. В свое время это меня успокаивало. Встретиться с друзьями тоже немаловажно. Это я бы совместила с прогулками по городу.

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