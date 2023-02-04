Оккупанты расстреливают друг друга под Бахмутом 4 4.02.2023, 12:57

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Командиры штурмовых групп РФ отказываются идти в атаку.

Оккупанты убивают друг друга под Бахмутом Донецкой области. В частности, командиры приказывают ликвидировать старших штурмовых групп, которые отказываются идти в бой.

Как сообщает Телеграм-канал «Ищи своих» со ссылкой на радиоперехват оккупантов, в одном из случаев оккупантам приказали убить захватчика, который отказывался вести свою группу в наступление и заставить таким образом других подчиниться приказу.

«От командира: передай «Койоту», чтобы расстрелял Устинова, брал его группу и шел вперед штурмовать» - заявил один оккупант другому по радиосвязи.

Кроме того, он приказал забрать от убитого Устинова радиостанцию и передать тому, кому она нужна.

«Если он его не расстреляет там и Устинов каким-то образом дойдет сюда - он будет умирать долго. Так и передай», - добавил захватчик.

Другой оккупант спокойно заявил, что все «принял» и, очевидно, пошел озвучить приказ исполнителю этого убийства.

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