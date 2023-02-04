Пропагандистов Симоньян выгнали еще из одной страны
- 4.02.2023, 13:14
- 3,496
Сработал девятый пакет санкций ЕС.
Немецкое подразделение пропагандистского телеканала России Russia Today, возглавляемого путинисткой Маргаритой Симоньян, заявило о прекращении деятельности в стране.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на заявление российского телеканала.
Как пояснила глава немецкой редакции Динара Токтосунова, RT DE прекратил деятельность из-за девятого пакета санкций ЕС, который перекрыл финансирование телеканала.
«Девятый пакет санкций ЕС перекрыл финансирование RT DE Productions, что сделало невозможным продолжение журналистской деятельности компании в Германии. Сайт и телеканал RT DE будут продолжать работу за пределами ЕС, из Москвы», - пишет Токтосунова.