Россия доедает последние запасы 4 Эль Мюрид

4.02.2023, 14:00

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Кремль проигрывает классическую войну на истощение.

Предположительно, дефицит российского бюджета может составить в этом году вместо 2 процентов ВВП втрое большую величину - минимум 6-7 процентов. Это связано с драматическим падением нефтегазовых доходов бюджета и, конечно, все более возрастающими тратами на ведение военных действий.

2023 год, пожалуй, еще можно будет протянуть на последних запасах, вычистив до дна остатки ФНБ. Что будет далее - вопрос вполне напрашивающийся.

Это в чистом виде то, как должна выглядеть война на истощение. На первом этапе такой войны полностью уходят все имеющиеся запасы. Мы уже видим, что военные запасы практически подошли к концу, особенно это касается высокотехнологичных вооружений.

Так называемые «удары возмездия» полностью исчерпали складские запасы ракетного вооружения. Мало того, в ход идут уже неприкосновенные запасы - не раз были сообщения о примененных ракетах с имитатором ядерного заряда - это ракеты, предназначенные для ядерных ударов, в которых ядерная боеголовка заменена для удержания баланса соответствующим по весу неядерным блоком. Это говорит о полном истощении запасов. Проще говоря - сколько заводы могут дать, столько и стреляем.

Теперь та же история и с финансовыми резервами. Сегодня доедаются последние запасы и «подушки», накопленные ранее. После чего придется либо латать дыры, либо снижать все расходы, включая военные, до сведения кассового разрыва.

Эль Мюрид, t.me

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