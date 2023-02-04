Сюрприз для «вдохновенного» Герасимова 4 Альфред Кох

4.02.2023, 14:18

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Украинская армия меняет правила игры.

США сообщили, что в новом пакете военной помощи в 2,2 млрд. долларов для Украины есть долгожданные бомбы GLSDB с дальностью 150 км. Это «оружие, которое меняет правила игры».

Когда ракеты от HIMARS дальностью 70 км раздолбали склады противника, россияне вынуждены были их передвинуть дальше в тыл, чтобы эти ракеты их не достали. Это сильно подорвало их наступательный порыв и в конечном итоге привело к резкому снижению интенсивности артиллерийского огня.

Но в случае с GLSDB просто отодвинув склады еще дальше от линии фронта проблему не решить потому, что на участке фронта примерно от Васильевки до Угледара отодвигать склады уже некуда: там дальше Азовское море. Со всеми вытекающими из этого прискорбного факта последствиями.

Теперь главное: когда эти бомбы прибудут в Украину. От этого, а не от воли Герасимова или прогнозов Илларионова зависит каким будет и начнется ли вообще грозное российское наступление.

Bloomberg говорит о девяти месяцах исходя их того, что столько времени берет Boing и Saab на их производство.

Но никто не знает сколько уже готовых компонентов есть на складах. И если я все правильно понимаю, то раздельно запасов двигателей и раздельно бомб вполне достаточно, чтобы быстро произвести первую партию этих боеприпасов.

Дело в том, что сама идея этого странного боеприпаса (то ли бомбы, то ли ракеты) возникла от того, что армия США отказалась от огромного количества ракетных снарядов с кассетными боеголовками М26. В связи с этим у армии возник большой запас ракетных двигателей без боевой части.

Тогда то и было принято решение соединить планирующую высокоточную авиационную бомбу SDB с этим реактивным двигателем. Так получился этот гибрид бомбы и ракеты. Отсюда я и делаю тот вывод, который изложил выше: готовые компоненты этого боеприпаса уже имеются в больших количествах.

Я предвкушаю некоторый сюрприз для вдохновенного Герасимова с его планами наступления. Сдается мне, что после такого сюрприза его возможности наступать станут значительно скромнее, чем ему сейчас представляется. Особенно с учетом того, что все цели уже разведаны, их движение отслеживается, спутниковые данные переведены в координаты и только ждут тех боеголовок, в которые их заложат.

Альфред Кох, t.me

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