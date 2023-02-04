С движком от «Лады»: у российской армии появился горе-броневик 6 4.02.2023, 14:58

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Сложно представить, как «это» может поехать.

В российской армии скоро может появиться новая техника, подобную которой в соцсетях в шутку называют словом «аналоговнет». Как стало известно «Радио Свобода», Министерство обороны РФ заключило контракт на поставку как минимум 50 бронированных гусеничных вездеходов «Пластун». Их собирает в Новосибирске компания казахстанского олигарха, который был заочно арестован у себя на родине за мошенничество, бежал из страны и в нарушение ее законов быстро обзавелся российским гражданством.

2 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге был задержан 49-летний казахстанский бизнесмен Ерик Сагымбаев. Оказалось, что правоохранительные органы Казахстана объявили его в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сочло, что Сагымбаев, гендиректор крупнейшего автосборочного казахстанского предприятия «Азия Авто», похитил 66 миллиардов тенге (более 140 миллионов долларов), выделенных предприятию в качестве государственных субсидий и льгот в обмен на невыполненное обещание локализовать производство – превратить его из «отверточного» в настоящее. Сагымбаева отпустили после беседы: оказалось, что у него есть гражданство России и выдаче он не подлежит. Все обвинения в свой адрес Сагымбаев отрицал.

Вместе с Сагымбаевым в Казахстане по тем же обвинениям был заочно арестован и объявлен в розыск владелец «Азии Авто», бывший депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата (регионального парламента), 35-й в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2020 году Анатолий Балушкин. Как оказалось, он тоже перебрался в Россию и получил российское гражданство и также отрицает свою вину в мошенничестве.

Пока топ-менеджеров завода, некогда бывшего крупнейшим сборочным предприятием «ВАЗа» за пределами России, задерживали и арестовывали в Казахстане и даже в Праге, у Балушкина и Сагымбаева были важные дела на новой родине: они пытались продать российскому Министерству обороны свое детище, разработанное «Азией Авто» еще до краха в Казахстане: первый полностью импортозамещенный легкий российский вездеход, который сейчас производится принадлежащей сыну Балушкина и управляющейся Сагымбаевым компанией «Русские вездеходы Пластун».

«Скрежет резины на поворотах»

С начала российского вторжения мы не раз рассказывали о том, какие импортные комплектующие используются в российской военной технике. «Пластун» – наглядная иллюстрация того, что получается, если импортные детали не использовать из принципа. При этом стартовая цена «гражданских» версий вездехода (6 миллионов рублей, или 85 тысяч долларов) выше, чем у новых «Мерседеса» E-класса или Toyota Land Cruiser 200 в автосалонах в Москве.

«Радио Свобода» удалось обнаружить два отчета об испытаниях вездехода «Пластун». Один из них – видео популярного российского автоблогера Константина Заруцкого, автора YouTube-канала AcademeG. Заруцкий опубликовал видеообзор «Пластуна» в сентябре 2022 года.

На протяжении обзора Заруцкий неоднократно подчеркивает, что «Пластун» – «полностью импортозамещенный отечественный продукт», который «крайне хорошо чинится» и «крайне бюджетно эксплуатируется». Машина, в значительной степени собранная из комплектующих «АвтоВАЗа» и других российских автопредприятий, имеет множество недостатков, которые не удается скрыть даже во вроде бы хвалебном обзоре: подголовник кресла достает только до лопаток водителя, рычаг механической коробки передач, нестандартно расположенный слева, так короток, что к нему приходится наклоняться. Заруцкий говорит на видео, что это не особенно мешает, потому что переключать передачи на ходу все равно невозможно: «Вы по сути едете на той передаче, с которой тронулись».

Качество сборки машины оставляет желать лучшего даже в сравнении с российским автопромом: сантиметровые сквозные щели в салоне, технические трубопроводы, перетянутые хомутами от садовых шлангов. Бензобак размещен прямо под сиденьями водителя и переднего пассажира, аккумуляторный отсек, вопреки правилам безопасности, не отделен от салона. Из-за нестандартного решения открывания дверей типа «крылья чайки» – они поднимаются вверх – на крыше вездехода невозможно разместить груз, а при перевороте не получится покинуть салон (окна закрыты защитными решетками).

В попавшей на тест модели установлена приборная панель от ВАЗ 2115, дисковые тормоза от «УАЗа», переключатели и осветительные приборы от различных моделей «Жигулей». Производитель гордится, что руль (от «Нивы») имеет подогрев, камера заднего вида подключена к планшету на базе операционной системы «Андроид», а сразу четыре мигалки на крыше входят даже в базовую комплектацию вездехода.

Самое слабое место «Пластуна» – двигатель. Это стандартный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра от «Лады Веста» мощностью всего в 106 лошадиных сил с крутящим моментом 148 Нм, берущий свои истоки от мотора, впервые представленного еще в 1997 году. Масса вездехода – порядка 2,5 тонн (вдвое больше, чем у той же «Весты»), и мощности двигателя не хватает даже для переключения на третью передачу на ровной лесной дороге. При этом на первой передаче «Пластун» не справляется со сравнительно простым препятствием – въездом в горку на повороте дороги.

В начале испытания вездехода Заруцкий замечает, что одна из резиновых гусениц «Пластуна» надорвана, представитель производителя предлагает не обращать на это внимания. Вскоре вторая гусеница слезает с траков вездехода из-за въезда в обычную дорожную колею. Сколько времени занял ремонт, в ролике не говорится, но автор пересаживается на запасной вездеход, а в конце видео говорит, что команде так и не удалось «доехать до первого ручья». Заруцкий также отмечает, что гусеницы плохо цепляют глинистый грунт и «на 90%» предназначены для передвижения по снегу.

Второй отзыв, который мы нашли, подготовлен новосибирским МЧС и размещен на официальной странице «Русских вездеходов Пластун» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы отзыва назвали внешний дизайн машины, приборы освещения и грязевую защиту «безупречными», а в салоне вездехода обнаружили «атмосферу спартанского уюта». В то же время они отмечают, что «на ходу вездеход показывает степенный характер, не провоцирующий на лихость», а «желание заставить машину бежать побыстрее постепенно угасает». Как и видеоблогер Заруцкий, новосибирские спасатели при испытании «Пластуна» потеряли одну из гусениц. Несмотря на неприятность, «вездеход продемонстрировал завидную живучесть и добрался до места погрузки», – сообщают авторы. «Скрежет резины на поворотах и в колее оставляет тревожное впечатление неправильной работы гусениц», – говорится в отчете.

Все эти нарекания не помешали «Пластуну» – при наличии более дешевых аналогов – неожиданно попасть в фавор к российским военным. 18 августа 2022 года о планах вложиться в выпуск «Пластунов» сообщил инвестиционный фонд Минобороны «Эра». Сразу после этого вездеходы показали на военно-техническом форуме «Армия-2022». 8 сентября стало известно, что два «Пластуна» отправят на базу ВМФ России в Арктике на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

«Не представляю, как это поедет»

В январе источник Радио Свобода, знакомый с ходом работ над версией «Пластуна» для военных, рассказал нам на условиях анонимности, что вскоре после новогодних праздников Министерство обороны России заключило с «Русскими вездеходами» контракт на поставку специально доработанных «Пластунов»: с бронированием и оборудованием для установки крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. По словам этого человека, пока речь идет о 50 машинах, но ожидается, что Минобороны увеличит заказ до нескольких сотен, и руководство «русских вездеходов» уже предупредило подрядчиков, что им предстоит добавить рабочие смены и нарастить объемы производства комплектующих.

«У них прямые договора с Министерством обороны. Контракт большой, на 50 машин, но военные сказали: «Какие 50, ребята, вы должны нам 200». Сейчас чуть ли не в две смены будут работать. С комплектующими сейчас по понятным причинам проблемы, но на «ВАЗе» для них забронирован определенный объем двигателей для «Лады», завод не имеет права его распродавать. Броню привозят прямо на предприятие одного из подрядчиков. Толщина брони – 3 миллиметра. Двигатель будет тот же, все остальное – тоже, единственное, она не будет плавать. Еще барабаны там были «вазовские», а колеса – из пластика. Сейчас они вырезали шестеренки из брони. Я вообще не представляю, как это все поедет. Иностранных компонентов там нет, поэтому военные так и ухватились за нее. Они говорят, что им раненых перемещать совершенно не на чем. У нас волонтеры что только на фронт не отправляют: и «УАЗики», и «Нивы», лишь бы на чем-то людей перевозить. Как говорится, «лучше плохо ехать, чем хорошо идти». К сожалению, в России лоббируется все что угодно. На самом деле, в алюминиевом исполнении «Пластун» был неплохой машиной, но сейчас из нее собираются сделать монстра. С этим же двигателем она будет с такой броней примерно на 30% тяжелее, а стоить будет все 10–12 миллионов рублей», – рассказал собеседник Радио Свобода.

«Всегда был лоялен к власти»

Стартовый капитал Анатолий Балушкин, родившийся в 1970 году в преимущественно русскоязычном Усть-Каменогорске, сделал в «лихие 90-е» – перегонял с друзьями иномарки с авторынков на белорусско-польской границе. Первым его крупным успехом стало заключение договора с «АвтоВАЗом» на право эксклюзивной продажи продукции завода в Казахстане. В 2001 году он купил пустующий цех завода «Востокмаш» в Усть-Каменогорске и год спустя наладил в нем «отверточную» сборку «Нив», затем – других вазовских моделей, а потом и иномарок: Skoda, Kia и Chevrolet.

«Анатолий Михайлович всегда был не только лоялен к власти, но и всячески участвовал и в социальных, и в политических делах. В 2005 году он возглавлял городской предвыборный штаб Назарбаева. Эти выборы проходили на фоне «цветных революций» на Украине, в Грузии и Кыргызстане. И участие Балушкина в штабе действующего президента значило немало», – говорится в одной из биографий бизнесмена.

Ради сборочного предприятия Анатолия Балушкина казахстанские власти того времени даже ввели заградительные меры против ввоза автомобилей из-за рубежа: запретили машины с правым рулем и ввели утилизационный сбор, в несколько раз превышавший аналогичные сборы в соседних странах.

АО «Азия Авто» было крупнейшим автосборочным заводом в Казахстане до 2020 года, когда министерство индустрии и инфраструктурного развития разорвало с компанией Балушкина соглашение о предоставлении льгот, заявив, что предприятие не исполнило взятые на себя в 2010 году обязательства по постройке окрасочного и сварочного цехов. Уровень локализации производства легковых машин должен был повыситься до 50 процентов, но этого так и не произошло. Министерство через суд обязало «Азию Авто» вернуть государству 174 миллиарда тенге (почти 400 миллионов долларов). Балушкин распродал принадлежащую ему в Казахстане недвижимость (включая санаторий «Рахмановские ключи» и курорт «Нуртау») и уехал в Россию, откуда еще какое-то время пытался спасти ситуацию с помощью кредита от близкого к Кремлю банкира Александра Савельева, владельца банка «Санкт-Петербург». Сейчас Савельев включен украинскими журналистами в список семи банкиров, помогающих российской армии, но по какой-то причине не попавших под санкции западных стран.

В 2021 году тот самый задержанный ненадолго в Санкт-Петербурге Ерик Сагымбаев, ныне гендиректор компании «Русские вездеходы Пластун», а тогда – глава «Азии Авто», утверждал, что власти Казахстана поторопились с обвинениями.

«В декабре [2020 года] завод будет готов принять оборудование. У нас срок по соглашению – 31 декабря 2020 года. А претензия нам была предъявлена в апреле, за восемь месяцев до окончания срока. В апреле даже иск не был подан, а министерство уже разослало по всем госорганам уведомление о расторжении соглашения», – говорил Сагымбаев. Телеграм-канал «Выход к морю», специализирующийся на расследовании связанных с Казахстаном коррупционных схем, писал, что реальной причиной краха «Азии Авто» были претензии на актив людей, близких к Нурсултану Назарбаеву. Журналистка Казахской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Хадиша Акаева говорит, что в этом утверждении есть доля правды:

«Многие годы компания «Азия-Авто» была одним из получателей субсидий в обмен на то, чтобы они сделали производство полного цикла. Завод они не построили, субсидии у них отобрали и сказали вернуть уже выплаченные. Балушкин просил продлить срок на 1 год, говорил, что с помощью кредита от банка «Санкт-Петербург» они смогут запустить завод в марте 2021 года, но срок им не продлили. Наши эксперты говорили, что запускать производство он и не собирался, а хотел подольше получать субсидии. После отказа продлить срок запуска завода Балушкин стал жаловаться, что его «судили без суда», обвинил во всем вице-премьера Казахстана Романа Скляра и премьер-министра Оскара Мамина. После этого его объявили в розыск, и в июле 2021 года он сбежал в Россию. Акционерами «Азии Авто» были сразу несколько человек, приближенных к Нурсултану Назарбаеву – руководитель его администрации, министр обороны и так далее. Акимом (руководителем) Восточно-Казахстанской области, где находится Усть-Каменогорск, был и остается Даниил Ахметов, которого называют человеком из «старой гвардии Назарбаева». Именно его Балушкин обвинял в рейдерском захвате завода в первую очередь», – рассказывает Хадиша Акаева.

В истории краха «Азии Авто» нашлось место и таинственной смерти. В сентябре 2021 года был найден повешенным еще один руководитель предприятия, Антон Ненахов. Досудебное расследование было начато по статье «Доведение до самоубийства».

После закрытия сборочного предприятия «Азия Авто» были уволены тысячи занятых там сотрудников. В ноябре Даниил Ахметов заявил, что на пустующие площади уже претендуют новые «серьезные инвесторы». В последние годы в Казахстане в этой сфере бизнеса постоянно увеличивали свою долю китайские компании – в 2023-м с одобрения нового президента страны Касым-Жомарта Токаева под Астаной начнется строительство автомобильного завода полного цикла, который будет выпускать модели сразу трех крупнейших китайских автопроизводителей. Сам же Балушкин, как утверждает канал «Выход к морю» со ссылкой на данные казахстанского реестра юридических лиц, еще в 2019 году начал выводить из Казахстана и переписывать на родственников свои активы, эквивалентные нескольким миллиардам рублей.

Элитные квартиры с видом на Неву и апартаменты в башне «Федерация»

В России дела у Балушкина шли не очень хорошо, несмотря на то что и здесь он был и остается одним из самых крупных дилеров продукции «АвтоВАЗа» и имеет госзаказы, например, от правительства Тюменской области. Как следует из базы юридических лиц «Контур.Фокус», если 2019 год ООО «Азия Авто» закончило с чистой прибылью в 40,2 млн рублей, то уже в 2020-м чистый убыток компании составил более 1,3 миллиарда (сейчас 100% компании владеет Роман Степанов, который, как утверждают авторы телеграм-канала «Выход к морю», является доверенным лицом Балушкина). Чистый убыток компании «Русские вездеходы Пластун» за 2021 год – 7 млн рублей.

«Выход к морю» также обнаружил, что, несмотря на убыточный российский бизнес, семья Балушкина всего за несколько лет обзавелась в России недвижимостью на десятки миллионов долларов. Многочисленные квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи записаны на Антона и Елену Балушкиных, сына и жену бывшего владельца казахстанской «Азии Авто».

На Елену Балушкину в России было зарегистрировано ООО «Гранвиль», на Антона – ООО «Привилегия». Так же называются два элитных жилых комплекса в Петербурге. ЖК «Гранвиль» находится на набережной Невы на Васильевском острове, по этому адресу зарегистрирована компания «Русские вездеходы Пластун», а Елена Балушкина владеет шестью из 54 квартир этого ЖК общей площадью почти в 900 квадратных метров, коммерческим помещением в 400 квадратных метров и 12 машино-местами. ЖК «Привилегия» находится в одном из самых дорогих районов Петербурга – на Крестовском острове, и здесь у Балушкиной четыре квартиры общей площадью почти в 500 метров.

Расследователи из «Выхода к морю» нашли у семьи Балушкиных и московскую недвижимость – семь апартаментов в башне «Федерация» общей площадью в 760 квадратных метров также записаны на Елену Балушкину, утверждает издание. Наконец, Антон Балушкин через свою фирму владеет 11 апартаментами в жилом комплексе «Резиденция Санторини» на первой линии у моря в Сочи. Их общая площадь – более 2000 кв. метров.

Общую стоимость недвижимости, которая принадлежит Елене и Антону Балушкиным, «Выход к морю» оценивает примерно в 2 миллиарда рублей. Авторы расследования отмечают, что некоторые из этих квартир (часть из петербургских и сочинских) находятся в залоге у упомянутого выше банка «Санкт-Петербург».

На родине Шойгу

Сейчас вездеходы «Пластун» собирают в Новосибирске, на территории дилерского и сервисного центра «Азии Авто», который структуры Анатолия Балушкина приобрели еще в 2015 году. Незадолго до заключения инвестиционного соглашения с армейским фондом «ЭРА», «Русские вездеходы Пластун» задумались о расширении производственной базы. В июне 2022 года компания предложила правительству Тувы, где родился и любит отдыхать российский министр обороны Сергей Шойгу, построить на территории республики завод полного цикла для производства вездеходов. Компания пообещала, что завод может заработать уже в 2023 году, если Тува предоставит площадку и инженерную инфраструктуру для нее. Предполагаемые инвестиции со стороны «Русских вездеходов» – 260 миллионов рублей.

На просьбу Радио Свобода подтвердить заключение договора о поставке «Пластунов» в армию в «Русских вездеходах» и в Министерстве обороны не ответили.

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