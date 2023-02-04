Белорусы возмутились нововведением в «Е-доставке» 4 4.02.2023, 16:13

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В заказ добавили опцию, которую невозможно убрать.

Читательница onliner.by Татьяна часто пользуется сервисом «Е-доставка» и недавно заметила, что в заказ попали платные пакеты, от которых невозможно отказаться. Платные пакеты в заказах заметили и некоторые пользователи форума. Журналисты спросили у «Е-доставки», что это за новшество.

— Заказываю достаточно часто и сейчас обратила внимание, что в заказ включили платные пакеты по 11 копеек за штуку, из заказа их убрать невозможно. Проверила три последних заказа, там платных пакетов не было.

С одной стороны, пакеты тоже стоят денег, но с другой — почему об этом не предупреждают (например, через уведомление на сайте) и не дают возможности отказаться, рассуждает Татьяна.

— Как правило, соблюдая товарное соседство, отдельную категорию продуктов упаковывают в отдельный пакет, и получается, что на доставке привозят семь-восемь пакетов, которые мне особо ни к чему.

Хочу пояснить, что я не обеднею при внедрении платных пакетов, но хотелось бы понять логику: почему сделали платными и по какому принципу рассчитывается количество.

Изменения заметили и другие покупатели, которые говорили, что пакеты не получалось убрать из заказа.

Журналисты обратились к представителям сервиса за комментарием. Ответ сервиса:

— Тестировали механику расчета пакетов, действительно, пару дней они «приклеивались» к заказам без возможности удаления. На данный момент все работает по-прежнему — пакеты бесплатные. Введение оплаты пакетов не планируется.

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