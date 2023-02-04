Чуда не случилось: ВВП Беларуси продолжил падение 4.02.2023, 17:34

Есть ли предпослыки роста в ближайшем будущем?

По итогам прошлого года ВВП Беларуси сократился на 4,75% по отношению к предыдущему году, откатившись таким образом к уровню 2011–2012 годов.

«Как видно из графика, экономического чуда, о котором так много нам рассказывали, не случилось, и главный двигатель ВВП в глубоком «заняпаде», — пишет телеграм-канал «Нашы Грошы».

Падение в минус произошло давно — в апреле прошлого года, и до сих пор нет даже намека на то, что в обозримом будущем получится выползти в «плюс». Мало того, очевидно, что есть очень много факторов, которые могут эти показатели сделать еще хуже уже в скором времени».

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