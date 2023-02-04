«Была в шоке, что это – тот самый медосмотр, за который дают аж целый оплачиваемый выходной» 2 4.02.2023, 18:11

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Фото: Intex-press

Белоруска поделилась опытом диспансеризации.

С 1 января диспансеризация стала обязательной для всех белорусов. Министерство здравоохранения уверяет, что эта процедура займет один день, который должен быть выходным и оплачен нанимателем. Корреспондент Intex-press испытала на собственном опыте, что такое диспансеризация и что в нее входит.

Как поясняли в Минздраве, главная задача в рамках диспансеризации – охватить все категории населения, но не перегружать пациентов лишними анализами и консультациями.

«Не поняла, что это было, а оказалось – диспансеризация»

Пройти диспансеризацию я решила после того, как моя коллега вышла на работу после больничного и поделилась своей историей. По ее словам, терапевт городской поликлиники №4, закрывая больничный лист, попросила заглянуть ее в другой кабинет. Зачем и для чего, не пояснила.

– На дверях кабинета не было никаких опознавательных знаков. В очереди была еще одна женщина, – рассказывает коллега. – Ждать пришлось недолго, нас одновременно пригласили, выдали ручки и попросили заполнить по две анкеты.

В анкетах были вопросы о состоянии здоровья и предрасположенности к болезням, также интересовались вредными привычками.

– Я заполнила их буквально за пару минут, после чего меня взвесили, измерили талию и сообщили, что на этом все, – говорит коллега. – Я не поняла, что это было, а когда поинтересовалась, оказалось – диспансеризация.

Коллега была в шоке, что это – «тот самый медосмотр, который Минздрав масштабно анонсировал в начале года и ради которого на работах дают аж целый оплачиваемый выходной».

– Мне не выдали никаких направлений на анализы или другие обследования, а просто взвесили и измерили талию. Все это можно было бы списать на то, что я была на больничном и у меня брали все необходимые анализы, но нет. Я даже не помню, когда в последний раз их сдавала… – поясняет она.

Неужели диспансеризация проходит вот так?

Флюорография – раз в 3 года, холестерин – раз в 5 лет

Перед тем, как отправиться в свою поликлинику, я решила подготовиться. Оказалось, что Минздравом определены три возрастные группы, которые отличаются между собой регулярностью осмотров, исследованиями и диагностикой.

Я вхожу во вторую: с 18 до 39 лет. Поэтому со мной, согласно списку, должны один раз в три года проводить анкетирование, осматривать полость рта, измерять рост, вес, окружность талии и артериальное давление, определять индекс массы тела. Также один раз в 5 лет мне необходимо сдавать анализ на общий холестерин и раз в три года делать рентгеновский снимок, проходить осмотр у гинеколога.

Если по результатам анкетирования или осмотра выявят какие-то отклонения, то мне могут подобрать лечение по тому или иному заболеванию или отправить на дополнительные обследования.

Как записаться на диспансеризацию

Я отношусь к центральной поликлинике, поэтому на диспансеризацию мне нужно было отправляться туда.

Попасть на эту «процедуру» можно, позвонив в регистратуру и записавшись на удобное время, или придя в поликлинику лично. Желающих пройти диспансеризацию принимают в специально отведенном для этого кабинете, который работает в будние дни с 8.00 до 20.00. Как отметили в регистратуре, «запись есть на любое удобное для пациента время».

Возможен второй вариант: записаться на прием к своему участковому терапевту и сообщить, что желаете пройти диспансеризацию там. Я выбрала его, так как мне все равно нужно было попасть к терапевту.

«Что ты сделал, чтобы быть здоровым?»

В фойе поликлиники, куда я пришла в 10.30 (талончик у меня был на 10.45), сразу бросился в глаза большой баннер, который буквально «кричал» о том, что нужно заботиться о своем здоровье: «Что ты сделал, чтобы быть здоровым?», «Найди время для своего ЗДОРОВЬЯ!», «Не упусти возможность! Пройди диспансеризацию!». А внизу три вопроса, и «даже если ты ответил на все ДА», все равно приглашают на диспансеризацию.

Фото: Intex-press

Надо же, как мотивируют. Ну что ж, поехали.

Выдали целую кипу бумажек

На приеме я сообщила своему участковому врачу, что хотела бы пройти диспансеризацию. Мне дали ручку, анкету и сказали заполнять.

В анкете 25 вопросов. Все о состоянии моего здоровья и предрасположенности к болезням, в том числе на генетическом уровне. Варианты ответов: «да», «нет» или «затрудняюсь ответить».

Также в анкете нужно было указать свой вес. Я его точно не знала и сказала об этом врачу. Меня тут же взвесили (сказали не разуваться). А вот про рост, окружность талии, индекс массы тела и артериальное давление даже не вспомнили.

Фото: Intex-press

Фото: Intex-press

На заполнение анкеты ушло несколько минут.

Затем врач выдала мне целую кипу бумажек: направления на флюорографию, ЭКГ, общий анализ крови и мочи, анализ холестерин и глюкозу, а также на консультацию к гинекологу. Бонусом мне почему-то досталось направление на анализ кала на скрытую кровь, который входит в список исследований для белорусов от 40 лет и старше. Впрочем, врачу виднее.

После всех анализов и исследований мне нужно было вновь прийти к терапевту. Вдруг понадобится дополнительная диагностика или лечение.

Пройти диспансеризацию за один день не получилось

Уже выйдя из кабинета терапевта, я посмотрела на все эти бумажки и поняла, что анализы сдать в этот день я уже точно не смогу. Во-первых, их принимают до 11.00 (я уже не успевала). Во-вторых, я ведь с утра позавтракала – какой анализ на глюкозу?

Решила пройти хотя бы флюорографию. Очередь на «фото» легких оказалась огромной. Передо мной было порядка 15 человек. Я мужественно дождалась своей очереди, сделала флюшку и поняла… что уже обед, на анализы придется идти на следующий день, к гинекологу тоже нужно предварительно записаться. В общем, в моем случае пройти диспансеризацию за один день никак не получилось.

Фото: Intex-press

Возможно, лучше все-таки записываться на диспансеризацию на утро или на вечер (на следующий день можно будет пройти назначенные обследования). А возможно, в моем случае повезло с терапевтом, которая решила по полной проверить мое здоровье.

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