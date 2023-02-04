Путин лишил россиян будущего 3 Виктор Каспрук

4.02.2023, 18:38

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Зомбирование с телевизора уже не перекрывает нищие реалии повседневности.

Армия путинских имперских пропагандистов снова начала пугать мир ядерным Армагеддоном. Как будто ядерное оружие есть только в Российской Федерации. А один из основных идеологов кремлевской пропаганды – телеведущий Владимир Соловьев вообще стал выдвигать безумные идеи, что Россия должна напасть на Германию и Францию. Поскольку канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Запад не должен позволить России выиграть войну против Украины, а Франция планирует поставить свою военную технику Киеву.

Следует признать, Путину удалось добиться успеха в «промывании мозгов» россиян, и сейчас, за большинство из них думает телевизор. Им так легче живется, потому что кажется, что они смогут снять с себя бремя ответственности за те страшные преступления против человечности, которые совершают с 24 февраля 2022 года в Украине российские террористические войска.

Можно сказать, что за два десятилетия существования в Российской Федерации диктаторского режима у ее населения аномально изменилась биохимия мозга. Когда они просто не способны отличить черное от белого, зло от добра и готовы терпеть все, что им прикажет из-за своих воинственных пропагандистов Путин из телеэкрана. И если в годы «перестройки» зомбированиями с телевизора занимались только Анатолий Кашпировский и Алан Чумак, то теперь на тирана работает дюжина высокооплачиваемых телекашпировских «кашпировских», которые не гнушаются ничем, чтобы только угодить своему хозяину в Кремле.

Учителя, пекари, пожарные, врачи, шоферы и банкиры все они оказались в тупике. А вечером посмотрят телевизор, где показывают и рассказывают, как Россия везде уверенно «побеждает» и ее «поддерживают» большинство стран мира в агрессивной войне против Украины, и им становится легче. Значит «лидеры» ведут страну по правильному пути.

С начала полномасштабной войны российское государственное телевидение удалило из своих программ все бывшие развлекательные шоу, наполнив эфиры пропагандистскими политическими ток-шоу и проверенными государством новостями. Информационное зло тиражируется в таких немыслимых масштабах, что уберечься от этого пропагандистского цунами почти невозможно. Популяризация среди народных масс «развитого путинизма» не обходит даже школьников и студентов, которые могут быть искалечены этим на всю жизнь.

Интернет-регулятор Московии, Роскомнадзор, с начала войны ультимативно приказал СМИ удалять сообщения, содержащие слова «вторжение» или «война», и полагаться только на официальные правительственные источники, называющие войну в Украине «спецоперацией». В какой-то момент россиянам нужно проснуться и понять, что 2+2 совсем не равно 5, как это утверждает Путин. И что нельзя все слепо воспринимать на веру, когда услышишь, что тебе вещают телевизионные шовинистические «кашпировские» – Симоньян, Соловьев, Скабеева, Попов, Шейнин, Киселев или Кеосаян.

Эти «волшебники коричневого мира» изо всех сил помогают тирану отбеливать российскую террористическую войну с помощью лжи, отрицаний истины, откровенных фальсификаций, ксенофобии и псевдохристианского фанатизма «гундяевского православия». Не желая понимать, что каждая их телевизионная передача – это в будущем самые лучшие показания против них самих в международном суде, где им придется быть совсем не свидетелями.

Пропагандой возможно долгое время держать население Российской Федерации под контролем, но когда россияне сейчас начали испытывать серьезное экономическое давление и резкое падение уровня их жизни, то зомбированием с телевизора уже невозможно будет перекрывать нищие реалии повседневности. И тут уже милитаристским шовинизмом ничему не поможешь.

Бывшая коммунистическая идеология умело перелицевала на имперское превосходство, усовершенствовав тем самым тиранию времен культа личности Путина. Хотя идеология действительно есть, но она умело маскируется под пропагандистскую «объективность» телеведущих. Как, как лет 50 назад, самый известный «политический киллер» на телевидении Советского Союза Валентин Зорин, взахлеб, рассказывают о том, в какой беспросветной нищете живут все американцы и европейцы. И так случилось, что некоторые из нынешних «звезд» политического российского телевидения успел даже пройти стажировку у Валентина Зорина, когда Путин, в начале 2000 годов, вернул его на ТВ, хотя поэтому было уже где-то 90 лет.

Сейчас пропаганда, опять как в СССР, действует при полном отсутствии каких-либо конкурентов, а большинство иномыслителей вытеснено за пределы России. Путинские россияне проживают в своем «информационном пузыре», в который невозможно проникнуть извне, поскольку деспот сделал все для того, чтобы заблокировать путь соотечественникам в мировые медиа и социальные сети.

Восемьдесят пять процентов россиян получают все новости по телевидению. Путинское ТВ охватывало три четверти россиян даже тогда, когда такие каналы, как Дождь и BBC, еще были у РФ в свободном доступе. До поры до времени Путин разрешал этим независимым СМИ транслировать свои передачи, зная, что их смотрит только каждый пятый россиянин.

Благодаря невозможности получить извне альтернативную информацию, многие в России считают Путина спасителем, который пришел «увольнять» украинский народ. Россияне не понимают, что под этим подразумевается убивать украинцев без разбора, уничтожая города и населенные пункты, которые еще год назад жили нормальной мирной жизнью.

Безальтернативный телевизор стал центральным элементом борьбы Кремля за победу в информационно-психологической войне против Запада. Деформируя историческую правду, пропагандисты представляют Россию, как совершенно другую цивилизацию, которая бескомпромиссно борется со всеми теми «отрицательными проявлениями», которые Америка и Европа выдают за цивилизационное развитие. Поэтому духовная и скрепляющая Россия не имеет права проиграть «силам мирового зла».

Еще немного, и гиперпатриотически настроенные россияне, не желающие смотреть в глаза мировым реалиям, запретят в своих школах иностранные языки. Мотивируя это свое решение тем, что настоящим патриотам это вовсе не нужно, а тех, кто не окреп духом и склонен к шатаниям в своих взглядах и убеждениях, это сбивает с толку.

Сегодня Путин ведет по существу две войны. Одна война с Украиной, в которой у него нет никаких шансов на победу. А другая – это пропагандистская война режима, направленная против собственного народа, единственного настоящего врага узурпатора. Чтобы ни у кого не возникало даже желание свободно принимать свои собственные решения. Ведь для путинской власти высшим уровнем патриотизма является полное повиновение решению вождя, а кто с этим не согласен, автоматически становится врагом действующего режима.

Поэтому миллионы россиян просто немеют от ужаса от последствий, которые может принести открытое инакомыслие. Они не такие невежды, как это может показаться, на первый взгляд, но шли по специфическому российскому пути слишком долго, чтобы не знать, что ни одна сила за пределами России не придется их освободить. А сами они уволиться пока не способны.

Как и не способны понять, что преступления против человечности, которые совершают их военные в Украине, это не что иное, как этнические чистки и терроризм, за которые им придется тоже отвечать. Но запрограммированные ТВ на ведение войны мозги россиян не способны осознать, что виноват не только Путин. Их поддержка войны или молчаливое согласие с ней из-за непротивления против ее проведения также будут квалифицироваться как участие в ней. Ведь в таком случае государство действует от их имени и с их согласия.

Россияне живут и жили в ненормальном обществе, будь то нынешняя Россия, был ли старый Советский Союз, где люди выросли, получая ложную информацию о себе и окружающем мире, и, в большинстве случаев, этим довольствовались. По очень разным сложным причинам прежний homo sovieticus превратился в homo puticunisa, но при этом остались искаженные представления о превосходстве и исключительности, с патологическим патриотизмом и с опытом рабства, колониализма, бесконечных войн и насилия.

После распада СССР казалось, что россияне получили стойкий иммунитет и уже больше никогда не будут доверять государственной пропаганде. Но все так быстро вернулось на круги свои, что они стали почему-то верить в откровенно пропагандистские кремлевские штампы, что Украина никогда не существовала как государство, а когда-то была лишь небольшой территорией под названием Малороссия. Поверив утверждению, что современная Украина сконструирована бывшим Советским Союзом, а Крымский полуостров всегда находился в собственности России.

Войной в Украине Путин лишил русского народа будущего. Патологический социопат не способен оценить, что он сделал на самом деле, пытаясь любой ценой вернуть россиянам былое «имперское величие». Ни одна страна мира на сегодняшний день не является так тотально зомбированной, как Российская Федерация.

Россия, еще во время своего первого вторжения в Украину в 2014 году, завершила свой переход от авторитаризма к тоталитаризму. Ибо в авторитарных режимах вам оставят в покое, пока вы держите язык за зубами. Но тоталитарные диктаторы уже требуют вашей активной и горячей поддержки. Тех, кто не выражает своей поддержки, замечают, выделяют и жестоко наказывают.

После начала широкомасштабной войны 24 февраля 2022 года Путину уже становится слишком мало, чтобы все его постулаты телевизионной пропаганды просто усваивались населением. Он хочет, чтобы все стали поклонниками его культа войны, и с радостью шли на смерть ради сохранения его преступного режима.

Поэтому все пропагандисты рашизма, которые обеспечивают тирану информационное зомбирование населения необходимостью ведения войны, являются военными преступниками и должны за это понести полную ответственность.

По приговору международного трибунала, отец пропаганды Третьего рейха, главный редактор еженедельника «Der Stürmer» Юлиус Штрайхер был приговорен к смертной казни. Тоже получил нацистский пропагандист, ведущий англоязычных передач немецкого радио Уильям Джойс (Lord Haw-haw), также повешенный за пропаганду нацизма.

Сейчас, конечно, другие времена, но возникает вопрос – не стоит ли вернуться к традиционной практике информационных преступников? Ведь российские пропагандисты так же повинны в разжигании войны, как и Путин.

Виктор Каспрук, wordpress.com

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