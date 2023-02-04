«Сам устанавливаю правила и работаю в свое удовольствие» 1 4.02.2023, 19:48

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Как белорус зарабатывает на танцевальной студии.

Хореограф Алексей Решетник на протяжении 12 лет обучал детей танцам. В какой-то момент работа в найме перестала приносить желаемый доход и не позволяла на 100% реализовывать себя творчески. Поэтому в конце 2020 года молодой человек открыл собственную студию. Без трудностей не обошлось, из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 приходилось даже вести занятия онлайн. Сколько денег белорус вложил в бизнес и стоило ли менять работу в найме на свое дело в такие нестабильные времена – в материале Myfin.

«5 000 рублей для старта»

В 2020 году люди начали сомневаться, что офлайн-развлечения вообще вернутся в нашу жизнь. Несмотря на это, Алексей решил рискнуть, ведь идеальный момент для старта может никогда не наступить.

Подходящее помещение для занятий подсказали друзья: 78 «квадратов» плюс небольшая комната для переодевания в районе Каменная горка. В придачу достались «бабушкины обои» и понимание, что придется наполнять зал всем необходимым с нуля. Из преимуществ – расположение. Пусть и не центр, но Каменная горка – спальный район, где много потенциальных маленьких танцоров.

Аренда помещения обходится индивидуальному предпринимателю в 1500 белорусских рублей. Отдельно Алексей оплачивает коммунальные услуги: летом уходит порядка 200 рублей, в зимний период за счет отопления получается в среднем 500-600 рублей.

К ремонту Алексей с супругой Валерией приступили в августе 2020 года. Девушка по специальности дизайнер. Она занималась разработкой дизайн-проекта танцевальной студии. Хотелось сделать модно и ярко, а вот сколько на это понадобится средств, пара даже не подозревала. В распоряжении были лишь личные сбережения.

С покраской стен, косметическими нюансами ребята легко справились сами. На необходимые материалы пара потратила около 700 рублей. Пришлось повозиться с установкой зеркал. Пара потеряла около 900 рублей из-за некачественных материалов.

– На утро наше зеркальное царство просто превратилось в осколки. Причиной мог стать некачественный клей. Мы оперативно приобрели новые зеркала и нашли профессиональную бригаду, чтобы установить их.

Решили довериться профессионалам, ведь тренировки проходят динамично, поэтому для безопасности танцоров особенно важно, чтобы все было сделано прочно. В итоге новые зеркала и установка обошлись в 1600 рублей.

Когда зал был полностью готов, завершающим штрихом стала покупка музыкального оборудования, а это ни много ни мало 800 рублей. Повезло, что в магазине предоставили возможность купить в рассрочку без первоначального взноса.

Всего для старта бизнеса понадобилось порядка 5 000 белорусских рублей.

«Онлайн-занятия – это опыт, который не хочется повторять»

Отдельная статья расходов – создание логотипа и брендбука студии. Разработку графических элементов для соцсетей решили доверить профессионалам. Логотип обошелся в $170 (или около 450 рублей).

Название для студии подсказала супруга. Валерия подметила, что они стали для малышей танцевальными мамой и папой, а ребята похожи на утят, которые дружно семенят за своими наставниками. Так появилось целое сообщество MumDadDuck.

В школе даже появился собственный мерч: толстовки и кепки с логотипом студии. Выступления и отчетные концерты – в единой форме.

С привлечением клиентов в студию проблем не возникло. Часть детей танцевали у Алексея ранее и просто перешли в новый зал. Потом сработало сарафанное радио: начали приходить ребята из школ, которые находятся неподалеку от студии. Сейчас у Алексея занимается порядка 60 девчонок и мальчишек.

С нервной улыбкой Алексей вспоминает про время, когда пришлось проводить занятия онлайн. Предприниматель пошел на этот шаг ради безопасности учеников и чтобы поддерживать бизнес на плаву в разгар пандемии COVID-19.

– Это опыт, который не хочется повторять. Для танцоров очень важна синхронность, а удаленно ее невозможно добиться. Показываешь движение, а оно доходит до ученика с большой задержкой. Процесс трудно назвать полноценным занятием. Зато да, было много смешных моментов.

Чтобы рассказывать об успехах своих учеников, Алексей завел страницу в Instagram и других социальных сетях, включая Tik Tok. В рекламу предприниматель средства не вкладывает. Недавно хореограф увлекся созданием видео и монтажом. Идею подхватили ученики и теперь помогают снимать ролики для соцсетей. В благодарность Алексей разрешает самым активным «видеографам» заниматься в студии бесплатно.

«Сам устанавливаю правила и работаю в свое удовольствие»

Все занятия хореограф ведет сам. График получается вот такой: пятичасовой рабочий день с одним выходным на неделе. И в качестве дополнительной нагрузки Алексей выполняет функции администратора и SMM-специалиста. Хоть работает молодой человек местами больше по сравнению с загрузкой, которая была у него в найме, свой бизнес белорус ни на что не променяет.

– Когда работаешь на себя, не чувствуешь стресса от того, что не выполняешь нормы, которые тебе выставило руководство. Над тобой нет человека, который может сделать тебе замечание, если ему что-то не понравится. Ты сам устанавливаешь правила и работаешь так, как тебе комфортно, – делится Алексей.

Хореограф подчеркивает, что не хочет расширять бизнес, потому что тогда административные вопросы будут занимать все его время.

– Не хочу быть директором, который постоянно решает вопросы в банке или налоговой. Хочу заниматься творчеством.

В целом выручка в месяц составляет 4 000 белорусских рублей. Большая половина уходит на расходы:

аренда помещения – 1500 рублей в месяц;

коммунальные платежи – от 200 до 600 рублей в месяц;

единый налог для ИП + ФСЗН – в год порядка 1173 рубля.

Есть и дополнительные траты: вода, подсветка, прокат костюмов, необходимый инвентарь. Каждый месяц зал стараются сделать краше и уютнее, а это тоже требует определенных вложений.

– В итоге моя зарплата получается чуть больше, чем когда работал в найме. Была 1000, стала 1500 рублей, а в редких случаях доходит до 2000 рублей. Но самый главный плюс в том, что у меня теперь есть свое дело, от которого я получаю удовольствие. Вижу результаты своих учеников и чувствую себя абсолютно счастливым человеком.

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