В Италии дерево бросило вызов гравитации 4.02.2023, 20:45

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Перевернутое дерево поставило ботаников в тупик.

Природа не перестает нас удивлять и на этот раз объектом всеобщего любопытства стало фиговое дерево, которое бросило вызов самой гравитации и, похоже, даже преуспело в этом, пишет IFL Science.

Речь идет об историческом места в Неаполе (Италия), где посетители древних руин Байи, находящихся в пределах современного города Баколи, могут наблюдать необычную картину. В пещере в Археологическом парке Терме ди Байя прячется своенравное фиговое дерево, победившее гравитацию — оно буквально выросло не с той стороны и теперь свисает просто с потолка пещеры.

Любопытно, что ботаников столь странное расположение дерева буквально поставило в тупик. Однако не менее любопытным является тот факт, что фиговое дерево будто не видит проблемы в том, что «растет не туда» — его рост ни коим образом не замедлился и оно все также продолжает давать плоды.

Фото: Lucamato/Shutterstock

Отметим, что некогда, в период своего расцвета, древнеримский город Байи был оживленным и фешенебельным курортом правящего класса. Сейчас же он представляет собой обширный подводный археологический парк, который частично находится под толщей воды. Археологи описывают это место, как Монте-Карло древнеримской эпохи, где жили такие императоры, как Август, Цезарь и Нерон.

Известно, что в течение нескольких столетий волнистость земной коры в данном регионе вызвала гидротермальную и сейсмическую активность, в результате чего обширная часть города скрылась под толщей воды. Сегодня это место примечательно по ряду причин. Во-первых, посетители могут полюбоваться смоковницей, которая буквально свисает с потолка, а, во-вторых, могут отправиться на экскурсию в «город под водой» — туристам предлагают взглянуть на древние руины сквозь стеклянное дно лодки.

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