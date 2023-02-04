Кремль сам с собой сыграл злую шутку Павел Климкин

4.02.2023, 22:49

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фото: ТАСС

Новая волна перевооружения добьет экономику России.

В последнее время мы воспринимаем новости из США через призму «что и когда». То есть какое оружие и в какие сроки нам поступит. И это приоритет номер один, конечно, вместе с ростом санкционного давления на РФ. За этим потерялась очень важная дискуссия, которая ведется сейчас в США. И может стратегически повлиять на их позицию.

Несколько недель назад три руководителя комитетов Конгресса США (все республиканцы, ведь у них сейчас большинство в Конгрессе) направили американской администрации письмо с просьбой высказать мнение, нарушает ли РФ Договор о контроле над стратегическими вооружениями. Из-за нежелания допускать инспекции на свои ядерные объекты и даже отказ проводить консультации, как предусмотрено договором. Ответ очевиден – нарушает. И именно так ответил Госдепартамент США.

Причина российского поведения тоже очевидна – запугать Запад неконтролируемым ростом ядерной угрозы. В Москве хорошо понимают, что они могут использовать возобновление сотрудничества по договору как разменную монету. Но письмо конгрессменов – лучшее доказательство того, что Кремль сам с собой сыграл злую шутку. Более того, это ему будет очень многого стоить. Ведь если Россия нарушает договор, то США и союзники должны реагировать – отсутствие реакции будет проявлением слабости и даже безответственности.

Один из видов реакции – это дополнительное давление на РФ, то есть специальные санкции.

Другой – инвестировать в новые технологии ядерного сдерживания. Новая волна перевооружения окончательно добьет российскую экономику под санкциями, и тогда у России лишь два основных варианта: коллапс или большая Северная Корея. В конце концов, СССР развалился по схожему сценарию.

Конечно, договор заключен между США и РФ и решение о дальнейших действиях будет приниматься в Вашингтоне. Но без консультаций с союзниками не обойтись. И мы тоже имеем моральное право на то, чтобы наше мнение было услышано. Не только из-за войны, но и хотя бы потому, что мы от ядерного оружия отказались и получили неработающий Будапештский меморандум. И действия США по договору будут влиять на стратегию и тактику нашей войны.

Результатом должна стать наша серьезная дискуссия с США, которая будет выглядеть как новая общая стратегия сдерживания РФ. В том числе ядерного – у России нужно забрать последний рычаг.

Павел Климкин, Facebook

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