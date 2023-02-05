Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном

Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном10
- 5.02.2023, 8:47
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Анахронизм не помог.
Российские оккупанты пытались защищаться от огневых ударов ВСУ с дальнобойных пусковых установок HIMARS угловыми отражателями.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников и показал в Twitter.
«Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была усыпана десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы оградить себя от... HIMARS», - написал министр.
Резников добавил, что российско-украинская война – это война свободного будущего против тоталитарного прошлого.