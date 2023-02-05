Погода в Беларуси резко поменяется уже с понедельника 5.02.2023, 9:55

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Синоптики поделились прогнозом на следующую неделю.

С 6 по 12 февраля любителям мягкой зимы будет непросто — ожидается морозная погода. Холодный воздух с северных широт распространится по всей территории Беларуси, рассказал на телеканале ОНТ Дмитрий Рябов.

В понедельник, 6 февраля, прогнозируется небольшой, кратковременный снег и высокая влажность — до 90%. Возможен небольшой гололед. Температура воздуха ночью — от -5°C по юго-западу до -14°C по северо-востоку. Днем будет от -2°C до -6°C, во вторник, 7 февраля, — от +1°C до -3°C.

Со среды, 8 февраля, погода немного поменяется. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит от -3°C по западу до -10°C по восточной половине Беларуси, днем — от +1°C до -2°C. Влажность будет на уровне 70%.

С четверга, 9 февраля, погоду станет определять прохладный антициклон. Утром прогнозируется слабый туман — видимость до километра. Важность — до 90%. Ночью — от -4°C до -10°C. Днем в четверг — +1°C… -3°C, в пятницу, 10 февраля, — -1°C… -4°C.

В выходные, 11 и 12 февраля, ожидается примерно такая же погода, как и в конце рабочей недели. Температура ночью — от -3°C до -9°C. По северу при прояснениях — до -11°C. Днем в субботу — 0°C… -4°C, в воскресенье — +1°C… -3°C.

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