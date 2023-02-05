Скальпель для рашизма Юрий Рарог, kasparov.ru

5.02.2023, 10:20

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Матушка-история ввела в действие эффективный инструмент.

Что такое рашизм и откуда взялось это политическое течение? Почему в 21-м веке мы должны тратить столько времени, ресурсов и, главное, человеческих жизней, чтобы нейтрализовать эту опасную социально-политическую аномалию?

Отвечая на эти вопросы необходимо выделить несколько аспектов проблемы:

– Суть данного политического явления;

– Генезис рашизма как политического течения;

– Идеология и институциональные структуры.

История человечества знала немало различных вариантов политического варварства. Именно к такому роду политических явлений и относится рашизм – разновидность фашизма. Его характерными чертами является осознание некоторым социумом своей мессианской исключительности и ненависть к другим народам, империализм и полное доминирование государства над обществом.

Рашизм имеет свои особенности. Основным признаком стопроцентного рашиста-путиниста (едва не сказал путиноида) является беспринципность и склонность к безоговорочному подчинению власти. Все остальное прилагается по ходу дела.

Первое, что бросается в глаза, это разношерстность нынешнего правящего класса. Рашизм собрал в своей стае людей разных политических взглядов, культурных традиций и этнического происхождения. Все это не главное. Что является принципиальным для рашиста – это ритуальная демонстрация преданности вождю, сакрализация власти и обязательное участие в коррупционных схемах (значит «свой»).

В связи с этим возникает закономерный вопрос: Как эти циничные гедонисты, дети брежневских времен могли зайти так далеко? Западные политологи до сих пор, вероятно, не могут понять, как люди так любящие деньги и всякие земные радости могли решиться на развязывание мирового конфликта разрушающего их же благополучие. Решился сдуру один, ущербный (диктатор-камикадзе), а остальные послушались (привычка). Конечно, ему подвывали «бешенные», но они являются только инструментом. Их использовали для раскрутки толпы – вечно недовольной, веками униженной и обделенной.

Рашизм, разумеется, не возник на пустом месте. Многовековая, беспощадная борьба за политическое выживание превратила Московию в империю, а ее жителей в бесправных холопов. Деспотизм и беспредел российской империи породили нечаевщину, которая в свою очередь вдохновила большевизм, взлелеявший сталинизм. Из этого кровавого бульона возник рашизм. Но чтобы он вылупился, необходимо было совпадение определенных социально-политических условий, используя которые «обиженный» лидер сумел убедить толпу «обиженных» подданных, что на этот раз все получится, «мы им всем отомстим и заставим нас уважать». Процесс рашизации российского общества занял более двадцати лет.

Все это время система не была статичной, и за 20 лет прошла через некоторые принципиальные трансформации. Авторитарный режим превратился в тоталитарный, характерными признаками которого являются отсутствие реальной легальной оппозиции и контроль государства над всеми сторонами жизни общества. Произошло окончательное формирование идеологии основанной на идее особой миссии русского народа и его праве на установление «справедливого» миропорядка. Фактически, провозглашается цель завоевания мирового господства посредством продвижения «русского мира». Одновременно, во внутренней жизни общества происходят весьма характерные для подобных режимов процессы: огосударствление крупной собственности, сращивание государственного и кланового капитала, разрушение правовой системы, тотальная криминализация общества, усиление влияния мракобесных идей, которые правящий режим разными способами навязывает населению, растет агрессивность империи. На данном этапе, в дополнение к захватнической, преступной войне в Украине, Россия открыто угрожает другим странам, в том числе и формально союзникам (Казахстану).

На кого опирается рашистский режим? – На подданных. Чтобы такая варварская политическая система утвердилась, нужны «подданные», а не «граждане». Гражданин осознано воспринимает политическую реальность, критически оценивая действия правительства, и всегда имеет свое мнение, которое готов отстаивать. В этом решающее моральное преимущество гражданина Украины перед подданным рашистской империи. Гражданин способен выйти на Майдан и если нужно погибнуть, но не позволить правительству делать то, что он считает вредным для страны и для него лично. Напомню, что в ходе Революции Достоинства по приказу Януковича было убито более ста безоружных граждан Украины боровшихся за ее независимость.

Для российско-подданного это слишком высокая цена. Его можно успокоить и угрозой штрафа, в крайнем случае, арестом. Только некоторые россияне готовы идти до конца. Граждане России сейчас воюют с рашизмом в Украине, сражаются на информационном фронте, пытаются разными способами организовать альтернативную Россию. Но они недостаточно эффективны политически. Поэтому, Матушка История ввела в действие другой инструмент, вскрывающий гнойные нарывы российского социума – ВСУ. При этом нужно отметить, что круша рашистское варварство граждане Украины одновременно ведут тяжелую, многоплановую и очень нужную работу по цивилизационному самосовершенствованию своего общества. Война подстегнула подобные процессы и в других странах.

Политическое варварство заразно, а человечество не имеет ни времени, ни ресурсов, чтобы отвлекаться на такие «детские забавы». Пора взрослеть и создавать систему по предотвращению подобных эксцессов. Особое внимание следует обратить разработке программы действий в ситуации, когда варвар имеет в своем распоряжении ОМП, значительные военные и экономические ресурсы. Такая программа, вероятно, должна быть рассчитана на 3-5 лет, а на втором этапе, до 10 лет. Ее цель – экономическая, политическая и военная изоляция режима, истощение его ресурсов, административная деградация и дезинтеграция государственной системы, подрыв способности к агрессии. Эта программа уже успешно апробируется. На наших глазах развернулась грандиозная борьба цивилизации с варварством. Она происходит во всех геополитических регионах в сфере экономики, политики, дипломатии, финансов. Развернулось ожесточенное военное, разведывательное, информационно-пропагандистское противостояние. Сражаются новые технологии, интеллектуальные ресурсы, социальные системы. В совместной борьбе с рашизмом человечество формирует новый мировой порядок. Кровь и страдания Граждан Украины гарантируют необратимость этого процесса.

Юрий Рарог, kasparov.ru

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