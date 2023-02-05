ВСУ мастерски ликвидировали церковного певчего, который добровольно пошел убивать украинцев 15 5.02.2023, 10:55

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Оккупант любил играть на баяне.

Вооруженные силы Украины 9 января искусно ликвидировали 46-летнего российского захватчика Алексея Рубченкова родом из Ярославля.

Как сообщают местные СМИ, до полномасштабного российского вторжения оккупант пел в местном хоре и воспитывал семерых детей, но затем решил поступить на военную службу и добровольно пошел убивать украинцев.

«В Украине 9 января погиб стрелок, старший сержант Алексей Рубченков. Известно, что Алексей по собственному желанию подписал контракт, чтобы поехать участвовать в боевых действиях. Его знакомые пишут прощальные письма в социальных сетях», - пишет ярославское издание.

На известие о смерти российского захватчика также отреагировал священник Иоанн Православный, который, видимо, и благословлял Рубченкова убивать мирных украинцев.

«Скорбная весть в нашем приходе. Певчий, отец семерых детей, чтец нашего прихода отдал жизнь за веру и родину во время участия в «СВО», - написал священник в соцсетях.

Судя по фото в соцсетях, оккупант любил играть на баяне.

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