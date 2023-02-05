Политзаключенный Артем Мицук: Белорус — это Костюшко, Калиновский, Быков и все, кто имеет честь 1 5.02.2023, 11:21

1,334

Сильное письмо из колонии в Могилеве.

Политзаключенный Артем Мицук прислал из колонии в Могилеве письмо на свободу, в котором поделился своими мыслями о белорусах и белорусскости.

Оно опубликовано на странице в фейсбуке «Письма солидарности» и датировано 8 декабря прошлого года.

Артем пишет:

«Всегда все зависит от человека. У грабителей нет ничего, кроме согласия их жертв. Их сила прямо пропорциональна страху людей. Только в этом все их «могущество». Сейчас это видно, как никогда до сих пор в истории.

Но вряд ли эта мысль станет популярной, так как требует от каждого полной ответственности за себя и жизнь, никакой жалости к себе, полной рациональной ответственности за себя, за свои поступки и ошибки. Такого я еще не встречал.

Патриотизм, как и все в личности, должен быть рациональным.

Я вижу свой личный патриотизм в том, чтобы преодолеть течение всех этих веков, в ходе которых уничтожалось все, в ходе которых формировался этот уродливый образ белоруса как покорного, с рождения подчиненного человека, с которым может делать все, что пожелает, первый нападающий-бандит.

Белорус — это Костюшко, Казимир Лыщинский, Калиновский, Мицкевич, Богданович, Купала, Колас, Быков, Алексиевич, все те, кто имеет честь и не ползает перед палачами и бандитами».

Артема Мицука задержали 9 октября 2020 года, он был фигурантом уголовного дела об участии в «массовых беспорядках» в Минске 10-12 августа. 19 июля 2021 года его приговорили к восьми годам лишения свободы в условиях усиленного режима, с конца 2021-го находится в Могилевской ИК №15.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».