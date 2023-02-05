Под Бахмутом ВСУ ликвидировали отряд зэков-«вагнеровцев» из Череповца 4 5.02.2023, 11:30

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В России из мошенников, воров и торговцев наркотиками пытаются сделать «героев».

В боях под Бахмутом в Донецкой области воины Вооруженных сил Украины ликвидировали девять наемников ЧВК «Вагнер» из российского Череповца. На родине из них уже пытаются сделать героев, хотя на счету каждого из военных преступников есть еще и ряд преступлений, которые они совершили в РФ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «OSINT Бджоли». Украинские расследователи установили личности части зэков-«вагнеровцев», убитых возле Бахмута, и рассказали об их правонарушениях.

– Пальчик Денис Игоревич (13.08.1993) – ст.158, 161 УК РФ (кража, грабеж);

– Глазунов Владислав Викторович (10.05.1986) – хищения, долги по кредитам;

– Гусейнов Ариф Гасанагаевич (18.03.1987) – ст. 228 УК РФ (сбыт наркотиков), банковский долг;

– Савельев Иван Александрович (27.12.1985) – долги;

– Щенников Александр Александрович (02.01.1989) – ст. 111 УК РФ (преднамеренное причинение тяжкого вреда здоровью);

– Жуков Ян Валентинович 28.02.1992 – долги.

«В России очень любят героизировать преступников, это почти национальная идея. Особенно любят уже мертвых преступников. Они уже никогда не скажут правды, поэтому на их примере можно делать новых преступников», – говорится в сообщении.

Городская голова Череповца заявила, что уроженцы города, воевавшие против Украины в рядах ЧВК «Вагнер», якобы «героически погибли в ожесточенных боях». Оккупантов назвали «отважными бойцами, которые до последних минут сражались за родину».

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