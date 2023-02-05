Как торговые сети обманывают и обсчитывают белорусов 5.02.2023, 12:03

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Покупателей «грабят безбожно».

Подписчик телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» после покупок продуктов в магазине провел дома контрольное взвешивание и был удивлен.

«С каждого по 10 грамм, неплохой навар в объеме завода, это за год коттедж для руководства. 10 грамм + бумага упаковки весит 5 гамм. Теперь взвешиваю все что покупаю, при этой власти порядка не будет. Грабят безбожно», — рассказал автор контрольного взвешивания.

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