«Почему ты мне не сказал, что и детей убивал?» 6 5.02.2023, 12:08

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Россиянка пришла в шок после разговора с мужем-оккупантом.

Российские оккупанты на войну в Украине убивают гражданское население, в частности, ни в чем невинных детей. Их жены искренне удивляются, с какими нелюдями они жили.

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Ты что, и детей убивал, Кирилл? Кирилл, ты серьезно? Почему ты мне об этом не сказал? Почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал? Почему не сказал?» – заистерила женщина.

В то же время жена оккупанта не понимает, как и чем Украина будет расплачиваться со странами Запада за оказанную ей военную помощь.

Она считает, что за эту помощь официальному Киеву придется отдать ЕС какую-нибудь часть территорий. Поэтому лучше, по ее словам, отдать украинские земли России и «успокоиться».

Напомним, с начала полномасштабной войны российские военные преступники убили в Украине 459 детей. Еще сотни несовершеннолетних пострадали в результате российской агрессии.

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