Украинские пограничники сбили вражеский дрон со странной надписью 5.02.2023, 12:23

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БПЛА «приземлили» на Донбассе.

На Донетчине украинские пограничники подбили беспилотник оккупантов-артиллеристов.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по силам обороны.

«Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия. С потерей аэроразведки точность вражеского обстрела снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось», - говорится в сообщении.

Россияне обозначили свой дрон узорами и оставили непристойную надпись - вероятно, он адресован украинской пуле, которая его «приземлила».

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