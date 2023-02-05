Украинские пограничники сбили вражеский дрон со странной надписью
- 5.02.2023, 12:23
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БПЛА «приземлили» на Донбассе.
На Донетчине украинские пограничники подбили беспилотник оккупантов-артиллеристов.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по силам обороны.
«Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия. С потерей аэроразведки точность вражеского обстрела снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось», - говорится в сообщении.
Россияне обозначили свой дрон узорами и оставили непристойную надпись - вероятно, он адресован украинской пуле, которая его «приземлила».