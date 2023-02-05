«Новые ванные будет заполнять грязь из водопровода» 1 5.02.2023, 12:35

Белорусов возмутили «эксперименты» ЖКХ.

На днях в Жодино ни с того, ни с сего, из кранов пошла не просто некрасивая, а ржавая вода. История получила резонанс, сотруднице газеты «Жодзінскія навіны» пришлось писать объяснение, почему это произошло.

Читатель из Жодино Денис возмущен, что горожан не предупредили об экспериментах с водой.

— В Жодино самая лучшая вода, ее можно пить с утра до вечера и уверенно заряжаться здоровьем. Это мы знаем благодаря СМИ. Только вот часто эта вода приобретает «оттенки» ... и пить ее станет только экстремал, — написал Денис.

ЖН пишет:

«...из крана текла вода, не преувеличиваю, с хлопьями ржавого металла. Живу на улице Логойской и сама была тому свидетелем».

Но ничего страшного не произошло, оказывается. И то, что жодинцам пришлось отменить водные процедуры, готовку и чаепития — это не страшно.

Сотрудница газеты раскрывает подробности: в Жодино строится 9-й микрорайон, там проводят коммуникации к новым домам. Начальник производственно-технического отдела Жодинского водоканала Вера Альшевская рассказала газете:

«31 января мы провели учебную тренировку по отключению трубопроводов. Она прошла гладко и показала, что на водоснабжение в городе ничего не повлияет. Но когда 1 февраля мы стали отключаться, одна задвижка не закрылась, поэтому пришлось предпринимать другие переключения, в результате чего поменялись потоки воды и в город вода пошла с примесями мутности. Мы сразу же организовали бригады, и они выезжали по жалобам и осуществляли промывку наружных трубопроводов. Сейчас «смерч» как таковой прошел, пик пришелся на вечер. Обычно через непродолжительное время эта проблема устраняется сама собой, когда вода хорошо промоет трубы».

Когда читаю о таких «происшествиях», хочу понять! Почему не предупредить горожан? Люди бы набрали воды в чайники и тазики... Но, наверное, это не в нашей действительности...

Ведь даже текст про откровенную лажу со стороны коммунальщиков, сотрудница газеты «ЖН» зачем-то завершает моралью с удивительным выводом:

«Относительно всеми нелюбимой промывки водопроводных сетей. Даже небольшая концентрация железа в воде чревата тем, что при его соединении с кислородом образуется вторичное загрязнение в виде осадка на трубах. Естественно, все это легко можно удалить с помощью химической очистки, но для этого требуется постоянно хлорировать воду, что и делает большинство водоканалов. Но, несмотря на допустимые нормы, даже минимальное содержание хлорной извести в воде очень вредно для здоровья. А о характерном запахе и говорить не стоит!

Когда в Жодино весной и осенью проводят промывку, то чистят и дезинфицируют не воду, а водопроводные сети и сооружения! Этой осенью промывки не было. Хорошо ли это? Пусть каждый ответит сам».

Возмущенные белорусы задают чиновникам и сотрудникам ЖКХ вопросы:

— Ржавчина, хлопья в мутной воде — это полезнее?

— Нас спрашивали разве, быть или не быть промывке водопровода в Жодино?

— Почему нас не предупреждают об экспериментах с водой?

— А еще я боюсь повторения борисовской истории. В Лядищах строят новые дома, а котельная старая. От этого уже страдают жители. И в Жодино происходит что-то похожее. Здесь планируют и строят новые дома. Думаю, надо предупреждать новоселов: их новые ванные и раковины тоже скоро будет заполнять ржавая грязь из старого жодинского водопровода.

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