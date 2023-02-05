Назван популярный напиток, способный резко повысить иммунитет 2 5.02.2023, 12:45

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Ученых из Копенгагентского университета обнаружили у него мощные противовоспалительные свойства.

Исследование ученых из Копенгагентского университета, опубликованное в журнале Food Chemistry, показало, что благодаря сочетанию антиоксидантов и белков кофе с молоком помогает усилить противовоспалительные свойства иммунных клеток.

Когда вирусы, бактерии и другие инородные вещества попадают в организм, иммунная система сразу реагирует и приводит в действие химические вещества и лейкоциты. Эта реакция называется воспалительным процессом.

Полифенолы способны уменьшить окислительный стресс в организме (именно он влечет воспаление). Однако когда они сочетаются с аминокислотами, то становятся вдвое эффективнее. Благодаря эксперименту ученых было установлено, что иммунные клетки, которые обрабатываются аминокислотами и полифенолами, работают быстрее и лучше, чем обработанные только полифенолами.

Как это работает? Полифенолы связываются с белками в продуктах животного происхождения и молоке. Поэтому ученые решили обратить внимание на кофе с молоком. Ведь в ней кофейные зерна богаты полифенолами, а молоко белками.

По словам Марианны Лунд, профессора кафедры пищевых наук Копенгагентского университета, реакция между белками и полифенолами также происходит в некоторых кофейных напитках с молоком, которые также были изучены.

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