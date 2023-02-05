Как выглядят квартиры в Минске с самым дешевым квадратным метром 5.02.2023, 13:17

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Их раскупают, как горячие пирожки.

В подборку realt.by попали однокомнатные квартиры с самым дешевым квадратным метром. Максимальная стоимость за «квадрат» — 1074 доллара. Оказалось, что все они стоят дешевле 40 тысяч долларов. Спойлер: такие квартиры разбирают быстро.

Улица Голодеда (Заводской район)

Квартира продается на последнем этаже пятиэтажного дома на Голодеда, 17/2. Его построили в 1979 году. Общая площадь объекта — 36,77 м² с кухней в 7,13 м².

В квартире сделан косметический ремонт. Там покрашен пол, поклеены обои, установлены деревянные стеклопакеты. В однушке есть застекленная лоджия, которая идет по длине комнаты. Из-за этого квартира очень светлая. Здесь также имеется раздельный санузел.

В шаговой доступности располагаются «Чижовка-Арена» и водохранилище.

Стоимость квартиры - 39 500 долларов. Цена метра - 1074 доллара.

Улица Холмогорская (Партизанский район)

Девятиэтажка на Холмогорской, 47/1 была построена в 1984 году. На седьмом этаже там продается квартира в 37,7 м². Кухня занимает 7,1 квадратного метра.

Квартира продается в хорошем состоянии. Там есть встроенная кухня, шкаф, установлены стеклопакеты. В однушке уложен ламинат, в санузле — плитка. Санузел — раздельный, нет балкона.

До станций метро «Партизанская» и «Автозаводская» всего 10 минут на общественном транспорте.

Квартира стоит 39 900 долларов. Метр обойдется в 1058 долларов.

Улица Краснослободская (Заводской район)

На Краснослободской, 3/2 в доме 1976 года продается однушка. Она находится на девятом этаже и занимает 34,6 м², кухня — 7,5 м².

Квартира нуждается в ремонте. На полу уложен линолеум, в раздельном санузле - плитка. В однушке также есть балкон.

Рядом находятся «Чижовка-Арена» и парк 50-летия Октября.

Стоимость квартиры - 36 300 долларов. Цена квадратного метра - 1049 долларов.

Улица Краснослободская (Заводской район)

Девятиэтажка на Краснослободской, 15/2 была построена в 1977 году. На первом этаже там продается квартира в 34,9 м² с кухней в 7,6 м².

Квартира подготовлена к ремонту. Здесь нет балкона, а санузел — раздельный.

Рядом находятся зоопарк и Чижовское водохранилище.

Стоимость квартиры — 35 900 долларов. Квадратный метр обойдется в 1029 долларов.

Улица Алтайская (Заводской район)

На Алтайской, 64/3 продается квартира на восьмом этаже девятиэтажки 1983 года. Ее площадь — 41 м². Кухня — 7,2 м².

В квартире есть лоджия на всю длину комнаты и кладовая. На полу лежит линолеум, в ванне и санузле — плитка. Стены на кухне также частично облицованы плиткой.

До станции метро «Могилевская» около 15 минут пешком.

Цена однушки — 39 тысяч долларов. «Квадрат» стоит 951 доллар.

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