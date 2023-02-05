«Предоставлял эксклюзивные услуги»: появились подробности казни российского пропагадиста Мангушева 5.02.2023, 13:46

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Игорь Мангушев

Психически нестабильный оккупант везде разгуливал с человеческим черепом.

Как сообщал сайт Charter97.org, 4 февраля появилась новость о тяжелом ранении известного российского пропагадиста Игоря Мангушева под позывным «Берег».

Неизвестные (по версии журналиста Андрея Цаплиенко - кадыровцы) выстрелили из пистолета оккупанту в затылок. Произошло это рядом с кабаком в городе Кадиевке (бывший Стаханов), то есть в глубоком тылу на Донбассе. Вероятно, сделали это свои же товарищи по «русскому миру».

Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Facebook журналист, военный и политический обозреватель Иван Яковина.

Мангушев был весьма важной персоной в оккупационной армии РФ, точнее, в террористических «Л/ДНР». Он возглавлял группировку «Сурикаты», которая занималась противодействием украинским беспилотникам на фронте.

Яковина обратил внимание на то, что неприятность с «Берегом» случилась сразу после начала официального вливания группировок «Л/ДНР» в ряды Вооруженных сил РФ.

«Сурикаты» должны были стать одним из кадровых российских подразделений, то есть полностью лишиться свободы действий и сторонних источников финансирования. Мангушева это не устраивало.

«Мангушев, будучи человеком психически нестабильным (он, например, везде разгуливал с человеческим черепом, принадлежавшим, по его словам, бойцу «Азова»), в грубой форме отказался выполнять приказ российского военного командования… «Берег» был уверен, что является абсолютно не заменимым на фронте человеком, предоставляющим эксклюзивные услуги… В Москве решили, что замена излишне борзому боевику все-таки найдется», - рассказал журналист.

Он отметил, что сейчас в рядах «партии войны» и российских Z-каналах в Telegram распространяется грандиозная «зрада». Они не сомневаются, что приказ на ликвидацию Мангушева отдали «свои» - россияне.

Боевик фактически повторил незавидную судьбу других «зарвавшихся» главарей боевиков: Захарченко, Мозгового, Моторолы, Гиви и других.

Отметим, что, по последним данным, «Берег» в тяжелом состоянии находится в больнице Кадиевки. Со слов врачей, оккупанту выстрелили в затылок с близкого расстояния сверху под углом 45 градусов. Картина очень похожа на казнь. Пуля застряла в мозгу, удалить ее пока не могут. Медики считают, что, даже если Мангушеву удастся выжить, восстановиться от столь тяжелого ранения он уже не сможет никогда.

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