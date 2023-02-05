Стреляли в упор: жена пропагандиста Магнушева рассказала, как его казнили кадыровцы 5.02.2023, 9:13

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Россияне отказываются расследовать инцидент и полноценного лечить подстреленного.

Жена российского пропагандиста Игоря Мангушева, которому прострелили голову, пожаловалась на расправу над мужем и игнорирование по этому поводу следственных органов. Оккупант «прославился» циничным выступлением с человеческим черепом и призывами убивать украинцев.

По предположению журналиста Дениса Казанского, на Мангушева совершили нападение кадыровцы.

Соответствующее видео появилось в Telegram. Она отметила, что супруг с позывным «Берег» является действующим военнослужащим российской армии и капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8й армии ВС РФ и заявила, что находится за границей (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

«В настоящее время я нахожусь за границей в ожидании самолета, на котором я в самое ближайшее время прилечу к моему мужу, чтобы быть вместе с ним. Потому что мой муж в ночь с 3-го на 4-е февраля этого года, находясь в тылу, в городе Стаханов «Луганской Народной Республики», при неустановленных обстоятельствах получил пулевое ранение в голову. Со слов врачей это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9мм», – сказала супруга террориста.

По ее словам, прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненым и госпитализации, но никаких следственных действий не было проведено. Хотя, она уверена, что это было покушение на убийство, «или даже казнь».

«И даже не заведено уголовное дело. Хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь. Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния, в область затылка под углом в 45 градусов, сверху-вниз», – добавила женщина.

Также она возмутилась тем, что супруг до сих пор не транспортирован в надлежащее лечебное учреждение, при том, что его состояние позволяет транспортировку.

«А в той больнице, где он находится, его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры», – заявила Азаревич.

Также она обратилась к руководству Министерства обороны Российской Федерации, к руководству Военной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и «вообще ко всем, кого это может касаться с просьбой выяснить, почему не проводятся следственные действия и не оказывается надлежащая медицинская помощь» ее мужу.

«И прошу сделать все от вас зависящее для проведения надлежащего расследования, установление виновных и обстоятельств произошедшего. А также оказания моему мужу надлежащей медицинской помощи», – подытожила жена террориста.

В конце августа прошлого года пропагандист РФ Мангушев, воюющий против Украины, устроил циничное выступление с «черепом защитника Мариуполя».

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