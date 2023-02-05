На границе Беларуси с Украиной «исчезли» 12 боевых вертолетов РФ 2 5.02.2023, 13:55

5,956

Что произошло?

Сегодня, 5 февраля, в Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 вертолетов Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые группы.

Сообщается, что в период 09:00-10:30 12 российских вертолетов, среди которых Ми-8 и Ми-24, перебазировались с аэродрома «Лунинец» на аэродром «Мачулищи».

Добавим, что 19 января группа из 11-и вертолетов ВКС РФ из «Мачулищи» была переброшена в «Лунинец». Теперь же они все вернулись назад, то есть были отведены значительно дальше от границы c Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».