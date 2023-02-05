Паника в Москве: возле города ставят блокпосты из-за сбежавших «мобиков» 5.02.2023, 14:18

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Военные выскочили из эшелона в Воронежской области и едут в столицу РФ.

Шестеро русских мобилизованных сбежали из воинского эшелона в Воронежской области. Из-за сбежавших усиливают посты ДПС в Москве и Подмосковье.

Как сообщает российский телеграм-канал «База», «мобики» вышли из поезда в Воронеже без разрешения командования. Где они сейчас - неизвестно.

Ориентировку на беглецов отправили в областные отделения полиции. Среди беглецов:

Дмитрий К., 26 лет;

Алексей Т., 31 год;

Юрий м., 31 год;

Михаил С., 33 года;

Михаил Ш., 22 года;

Андрей Н. , 35 лет.

Известно, что часть «мобиков» могли выехать в сторону Москвы на белом такси «Фольксваген Поло».

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