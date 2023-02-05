Интервенция и экзистенция Александр Скобов, «Грани»

5.02.2023, 14:30

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С Кремлем начинают разбираться по-серьезному.

Главари нацистской России и их придворные пропагандисты постоянно утверждают, что в Украине против России ведет войну весь «коллективный Запад» (как вариант - страны НАТО или просто США, поскольку все остальные страны НАТО - не более чем марионетки США). В антипутинском лагере многие до сих пор над этим смеются и в ответ предлагают перечислить номера воинских подразделений стран НАТО, воюющих в Украине против подразделений РФ. Какая приземленность!

Любители посмеяться никак не могут принять всерьез, что в представлениях главарей нацистской России и их приспешников Запад ведет войну против России самим фактом своего существования. Например, тем, что на Западе считается недопустимым убивать или бросать в тюрьмы политических противников. Или тем, что на Западе власть периодически сменяется на выборах, результат которых зачастую достаточно непредсказуем.

То есть Запад ведет войну против путинской России тем, что на Западе существует известный набор «западных ценностей», несовместимых с существованием путинского режима. А в современном глобализованном, прозрачном мире любые ценности не могут не быть «экстерриториальными». Их даже не надо специально распространять. Они распространяются сами. И лучше распространяются те, которые оказываются более привлекательными.

Приверженцы менее привлекательных ценностей либо проигрывают, либо отвечают на распространение более привлекательных ценностей прямым насилием. Но все равно считают, что это на них напали. Потому что распространяют на «их территории» подрывающие их стабильность чуждые им ценности.

Это и есть экзистенциальная война. Допустим, на тебя напал сосед и начинает тебя избивать. Ты пытаешься у него выяснить, что случилось. Может, ты его обидел? Или он что-то не так понял? И чего он вообще от тебя хочет? А он продолжает тебя бить. И только постепенно ты начинаешь понимать, что он ничего от тебя не хочет. Он просто хочет тебя убить. И тогда тебе тоже приходится начать драться так, чтобы либо его убить, либо хотя бы для начала обездвижить.

Аналитики гадают, действительно ли путинская клика поверила собственной пропаганде. Действительно ли она поверила, что страны НАТО готовились напасть на Россию? Неужели эти троечники столь тупы, что не понимают, как устроен современный мир? Не понимают, что постиндустриальный либеральный капитализм давно утерял пристрастие к войнам, свойственное эпохе первоначального накопления?

Как раз вот это они и понимают. И именно на этом построена вся их стратегия. На том, что либеральный Запад не только не нападет на них сам, но будет всячески уклоняться от драки, когда они нападут на него. Все будет выяснять, не обидел ли он чем-то этих странных людей. Или, может быть, они что-то не так поняли. Потому что Запад убедил себя в том, что в современном постиндустриальном мире войн за ценности, экзистенциальных войн вообще быть уже не может.

Это называется использование воли к неограниченному насилию как своего главного «конкурентного преимущества». И это преимущество дает Кремлю реальный шанс одержать победу над Западом, если там не будет вовремя осознан экзистенциальный характер этой войны. Если не будет осознана невозможность сосуществования с завладевшей Россией бандой уголовников, мечтающей о вечном продлении эпохи своего «первоначального накопления». Мечтающей вернуть в эту эпоху весь остальной мир. Потому что мир, живущий по другим законам, мешает продолжению их «первоначального накопления» самим фактом своего существования. Пора начинать воевать с ними по-настоящему.

Александр Скобов, «Грани»

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