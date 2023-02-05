«Запчасти для Аudi 100 лежат в каждом хлеву и на чердаке!» 5.02.2023, 14:38

Как в Беларуси купить дешевое авто и не попасть впросак.

Площадка конфискованных авто у белорусов вызывает смешанные эмоции. Кто-то считает, что все хорошие экземпляры разбирают еще до начала торгов. Другие придерживаются мнения, будто там располагается один лишь «неликвид» и даже стартовые цены на аукционе не такие и привлекательные.

Хотя есть и те, кто всегда готов поделиться историей успешного приобретения автомобиля или даже завидной бизнес-моделью. Видеоотдел av.by решил наведаться на площадку конфиската, чтобы рассказать, как там обстоят дела зимой.

В этот раз мы смотрели простые автомобили, которые неприхотливы в обслуживании, имеют, скорее всего, непривлекательный внешний вид и год выпуска которых далеко не свеж. Тем не менее выполнять повседневную задачу — возить из точки А в точку Б — готовы даже спустя десятилетия. Эксперт у нас сегодня необычный: не подборщик с толщиномером, а специалист, занимающийся починкой старых автомобилей и их восстановлением до рабочего состояния. Все для того, чтобы объективно оценить выставленные лоты с точки зрения не только внешнего вида, но и дальнейшей целесообразности ремонта.

Первым нас привлек яркий красный Peugeot 308 с шильдиком Sport и бензиновым 1.6, сочетающимся с «механикой». Кузов довольно бодро выглядит. Да и в целом неплохое состояние! Однако под капотом не хватает некоторых запчастей: приводного ремня и впускного коллектора. Машина в данный момент не на ходу, а стартовая цена для торгов превышает значения по низу рынка и, учитывая предстоящие расходы, уже не выглядит привлекательной. Недоверие возникает во многом из-за того, что нельзя оценить состояние мотора. Хотя можно понадеяться на удачу — вдруг оживет после установки нужных запчастей? Ну или ждать, когда этот «Пежо» подешевеет, так и не найдя своего покупателя за эти деньги.

А вот Audi 100 (С3) сотрудники площадки пророчат высокую востребованность на предстоящем аукционе. Стартовая цена за авто 1988 года — 2 160 белорусских рублей.

Что по состоянию?

— У «сотки» начинаются проблемы обычно в задней части кузова. Здесь же арка, похоже, никогда не менялась и не требует ремонта, потому что элемент в нормальном виде. И это удивительно! — восклицает, осматривая автомобиль, эксперт.

Интересуемся, как сейчас обстоят дела с обслуживанием такого возрастного авто.

— Запчасти на Аudi 100 должны лежать под каждым кустом, забором, в каждом сарае, хлеву и на чердаке! И если вам вдруг не удастся найти что-то на разборке, не беда: новые компоненты, особенно китайские, стоят совсем смешных денег, — уверенно отвечает специалист.

А вот о том, что осталось от былой мечты контрабандиста — Audi A6, как не надо производить кузовной ремонт (на примере Renault Sandero) и какие неожиданные лоты мы обнаружили, смотрите в новом ролике на YouTube.

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