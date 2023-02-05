Невзоров: Путин, как смертельно больной, бросается то к Пригожину, то к генералам 3 5.02.2023, 14:44

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Александр Невзоров

Грандиозный распад РФ неминуем.

Все, что хочет российская власть, это оккупация Украины любой ценой. Такое мнение в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман высказал получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров.

«Потому что тот грандиозный распад [РФ], который неминуем, – он ведь заденет и соседей тоже. Это тоже не будет победой в обычном, красивом, однодневном, легком смысле этого слова. Конечно, не будет. Плюс не забывай, что они готовы кинуть в топку войны [все] вообще. Мы уже видим, что у них двуглавый орел закукарекал по фене. Мы видим, что они пожертвовали самым главным – мифом об имперской России, священностью своих знамен, аксельбантами и погонами русского офицерства: они сделали движущей силой войны уголовников, безусловно, осквернив знамена», – сказал Невзоров.

Он отметил, даже если «в страшных снах, вследствие какого-то немыслимого чуда» Россия могла победить, то цена этой победы «в тысячи или миллионы раз» превышает ее ценность для РФ. Но не смотря на это, Путин не будет прекращать войну, добавил публицист.

«Он никогда не признается, что это была ошибка, что это было преступление, что он накосячил. Для этого признания нужна истинная храбрость. Но там нет даже не истинной. И вот он сейчас будет мотаться... Сейчас задвинут [владельца ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина и выдвинуты генералы, и Путин, как смертельно больной, будет бросаться то к Пригожину, то к генералам. Убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве того же самого [главы российского Генерального штаба и командующему оккупационными войсками Валерия] Герасимова, он снова кинется к Пригожину. Ему все равно кто. Ему все равно, кто для него выиграет эту войну. Он так и будет метаться между зэками и генералами, передавая, скажем так, пальму фаворитизма из одних рук в другие», – добавил Невзоров.

По его словам, Путин не сможет прекратить войну, даже если бы «на Донбассе лежало миллион трупов».

«Помнишь, перед февралем у него был забавный, потешный костюмчик? Средненький, весьма сложного, хитрого, подленького, но такого, хитрого, парня, с которым можно договориться. И он в этом костюмчике гулял по сцене международных отношений. Но в феврале он сжег этот костюмчик. Он оделся в войну. Он одет в эту войну. И если ее не станет – он перед всем миром предстанет дряблым, голым, мертвым... Это единственное, что у него есть. Он ест войну, он пьет войну, он одет в нее», – сказал Невзоров.

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