Бобруйчанка отдала мошенникам 10 тысяч рублей, хотя прекрасно знала о их методах 2 5.02.2023, 14:59

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Женщина все равно поверила, что разговаривает с милиционером.

В Бобруйске 51-летняя преподавательница колледжа, приняв звонок в вайбере от неизвестного, поверила, что разговаривает с милиционером, и в итоге потеряла 10 тысяч рублей, сообщило МВД.

«Тот на основании предотвращения оформления на ее имя кредита уговорил взять на себя такое же финансовое обязательство, после чего похитил с карт-счета женщины 10 тысяч рублей.

При этом пострадавшая, как оказалось, прекрасно знала о методах, используемых кибермошенниками», — отметили в МВД.

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