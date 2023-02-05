Добыча для «Леопардов» 3 5.02.2023, 15:16

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В чем разница между немецкими и российскими танками.

В Украину направлен первый танк Leopard 2 из Канады. Всего в нашу страну может быть направлено более 300 «Леопардов» этой модификации. Способны ли эти танки противостоять российским в бою и есть ли у врага оружие, способное эффективно уничтожать эти машины? На эти и другие вопросы «Апострофу» ответил подполковник в отставке, эксперт по бронетанковой технике Николай Саламаха.

Один из основных вопросов, которые звучат в последнее время - как сравнительно небольшое количество танков «Леопард», которые нам пообещал Запад, сможет изменить ситуацию на поле боя? Ситуацию на поле боя меняет не количество имеющихся танков. Ситуацию будут менять те военные соединения и части, на вооружении которых будут находиться эти «Леопарды».

У ВСУ есть четыре танковых бригады, но до сих пор не было практически ни одной операции или действий оперативного уровня, где бы танковая бригада использовалась в полном составе. Сейчас нет «Прохоровок», нет «бродовско-золочевских» операций, как это было во время Второй мировой войны, в которых терялись тысячи танков. Сейчас танки используются максимум батальонами, минимум – 1-2 единицами.

Это означает, что из тех танков, которые мы будем получать, будут формироваться или новые танковые батальоны, или дополняться уже существующие.

Один танковый батальон, как правило, входит в состав либо моторизованной, либо мотопехотной бригады. А значит, 300 танков – это 10 бригад. А 10 бригад – это две наступательные группировки, которые могут достаточно серьезно изменить ситуацию. Потому что если будут нанесены одновременно два удара в двух направлениях, то врагу явно не поздоровится.

С другой стороны, если враг ударит первым, а мы сможем истощить его наступательный потенциал активной или позиционной обороной, то также можем нанести мощные контрудары.

Но танки никогда не идут в наступление без поддержки. Особенно туда, где есть укрепрайоны противника. Танки идут в бой исключительно при поддержке мотопехоты и бронемашин других типов. И после того, как будет прорван первый эшелон обороны, может быть сформирован «танковый кулак», который при поддержке мотопехоты, будет осуществлять рейды по тылам врага, по пунктам управления и так далее.

Но нет в мире ни одного танка, который нельзя уничтожить. Еще в 60-х годах стало понятно, что мощность боеприпасов достигла такой отметки, что нужны новые типы брони для танков, а не просто цельнокатанная монолитная броня. И западная школа танкостроения пошла по пути создания так называемой разнесенной комбинированной брони. Сначала это применили британцы, а затем и все танковые производители. Советская школа также внедряла комбинированную броню, в частности, добавлялась текстолитовая плита в ВЛД (верхнюю лобовую деталь). Также в советском танкостроении начали использовать активно-реактивную броню. Активно-реактивная броня на западных танках начала применяться после войны в Ираке 1991 года.

Еще разница в том, что советская школа танкостроения укрепила верхнюю лобовую деталь комбинированной броней, а западная школа танкостроения – нижнюю лобовую деталь, поскольку угол наклона верхней очень большой и рикошетный сам по себе.

Это состязание брони привело к тому, что танки и советской, и западной школ танкостроения не уступают друг другу в бронировании. Но по боеприпасам ситуация совсем другая. Россияне по этому вопросу отстали очень серьезно. И в области пороховых зарядов, и в области зарядов боевых частей боеприпасов. Это касается и артиллерии, и танкового вооружения. Запад создал порох и боевые заряды гораздо более высокого качества. Поэтому танковые заряды 120-мм гладкоствольных орудий западных танков намного мощнее. Они по своей энергетике, мощности, бронепробиваемости – на 30% превосходят условно лучшие российские танковые гладкоствольные пушки такого же калибра.

А что такое высокая бронепробиваемость при наличии чрезвычайно высокоточных приборов прицеливания и стабилизаторов в танке? Это абсолютное преимущество. Это возможность поражать бронетанковую или любую технику на расстояниях от 3 до 4 км во время движения. Стандартный тест НАТО: танк при движении со скоростью 40 км/ч должен на расстояниях от 2,4 до 4 км поразить не менее 9 из 10 целей.

Трудно ли будет украинским бойцам управлять «Леопардами»? Это вопрос опыта и инстинктов. Ведь экипажи в эти танки будут тщательно подбираться из уже подготовленных опытных танкистов. За свою жизнь я учил танкистов в шести странах. Для получения базовых навыков членам экипажей нужен полноценный курс до полутора месяцев.

Гарантированно из одного выстрела подбить танк «Леопард» можно, если россияне будут применять свои противотанковые управляемые ракеты «Корнет-Э». Но и здесь у россиян огромные проблемы. Во-первых таких ПТРК у россиян совсем немного. Во-вторых, для них нужно готовить операторов, а это время и ресурсы, которых у россиян тоже почти нет. Ведь максимальная дальность поражения с этого ПТРК (заявленная) – более 5 км, а для такого выстрела требуется гарантированное обнаружение цели и наведение. А на более близкие расстояния вряд ли кто-то будет подпускать врага. При этом поразить «Леопард», это еще не значит его уничтожить, а тем более уничтожить экипаж.

К тому же, как уже говорилось выше, никто не будет посылать танки в атаку в условиях, где бронетехника не сможет выполнять свои боевые задачи из-за каких-либо особенностей рельефа или из-за отсутствия разведданных.

Но главное, что любые недостатки техники можно если не компенсировать, то по крайней мере нивелировать грамотным ее применением на поле боя. Что, собственно, и будут делать ВСУ.

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