Военпром хунты обнуляется 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

5.02.2023, 15:39

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А армии стран НАТО начали инвентаризацию.

Первые «Леопарды-2» уже вылетели в Украину. Пусть процесс создания слаженной группировки займет определенное время, но теперь дать заднюю ни у кого не получится. Даже Португалия ищет запчасти, чтобы отремонтировать то, что пылилось на складах. Окурок и его синепалый дружок привели к тому, что армии стран НАТО начали инвентаризацию своего военного потенциала и приведение его в порядок.

Кроме того, ожил мировой рынок вооружений, причем в тяжелых классах. Это, к слову, еще одна «геополитическая победа».

Ход боевых действий в Украине наглядно демонстрирует, что целый ряд «аналоговнетных» решений существует только на бумаге (начиная от самолетов 5-го поколения в промышленных масштабах и заканчивая «нескорушимой «Арматой»). Еще часть является очередной модернизацией советского наследия и годится только для разрушения гражданской инфраструктуры.

Эффективность российского и частично беларусского военпрома оказалась крайне сомнительной даже в предметах гордости ПВО и РЭБ. 20 процентов отраженных воздушных целей, но зато 100-процентное попадание по большим неподвижным гражданским объектам (например, университет в Харькове) - это лучшая иллюстрация военного потенциала старого советского хлама в новой упаковке, которая к тому же зависит от импорта современных комплектующих.

Беспилотники и боевые роботы от союзников - это предмет отдельного позора. Остается легкое стрелковое вооружение - но это не для современных высокотехнологичных конфликтов.

Вслед за «аналоговнетными» союзниками в утиль отправляется военно-промышленный комплекс Ирана, который «проверил в бою» беспилотные решения, имиджем остального решил не рисковать.

Зато на этом фоне восходят звезды американского военпрома, на рынке точечно успешно закрепляется Южная Корея и Турция. Израиль демонстрирует, что ряд передовых технологий по борьбе с воздушными целями как раз у него. Это они еще скромничают о потенциале киберразведки.

Европейские производители медленно, но верно упускают свой шанс - к качеству вопросов нет, есть вопрос к объемам производства - они рассчитаны на мирное время и заказы под уже заключенные контракты. К войне в Европе никто не готовился. Сейчас нужно ускоряться на свой страх и риск. Иначе европейский рынок тех же танков и бронированных машин займут американцы с южными корейцами.

Военпром России и хунты - там, где заключались миллиардные контракты, обнуляется. Это все оружие прошлого века, хорошо применимое против невооруженного противника или того, кто верит в блеф.

За всем этим тихо наблюдает Китай и делает выводы. Как ни странно, но война в Европе способна на некоторое время отложить «битву за Тайвань», к которой нужно готовиться основательнее. Тем временем синепалого в преддверии годовщины 24 февраля ждут (или уже поджидают) в Кремле. Синие губы могут стать с черноватым отливом.

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