Кремлю нужна пауза Евгений Магда

5.02.2023, 15:51

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Поэтому российские спецслужбы запустили широкомасштабную кампанию.

Россия даже после 24 февраля 2022 г. ведет войну не за территории, а за наше сознание. Ее планы сменить власть в Киеве за три дня провалились еще в конце февраля прошлого года, после чего РФ все сильнее втягивается в войну с Украиной, оказавшись под масштабными санкциями и потеряв имидж предсказуемого партнера. Планы использовать потенциал Украины для дальнейшего захвата Европы провалились.

Кремль сегодня больше всего хочет передышки в войне, ведь мобилизованные не способны решать поставленные перед ними задачи, а вагнеровцы быстро заканчиваются из-за огромных потерь. Поэтому российские спецслужбы запустили широкомасштабную кампанию под названием «Минск-3». Нет, речь не о «пакте о ненападении», о котором говорил Лукашенко на прошлой неделе, а о перемирии на более или менее длительный срок, которое должно закрепить нынешние территориальные захваты Россией украинских территорий. Очевидно, что время перемирия будет использовать Россия для окончательного установления своих порядков на оккупированных территориях Украины.

Можно с уверенностью говорить, что журналисты, политики, политологи, которые будут продвигать его сейчас в информационном пространстве Украины, работают в интересах Кремля. Причина проста: поддержка Украины со стороны «Рамштайна» постоянно растет, наши военные готовятся получить современные танки, РФ же вынуждена снимать с консервации бронетанковый антиквариат.

Расчет Кремля состоит в том, чтобы сыграть на традиционном для Европы и Северной Америки стремлении услышать оппонента, искать с ним общий язык для решения проблемы. Однако российских убийц нельзя называть партнерами для переговоров, кроме случаев, когда речь пойдет о капитуляции РФ. Это должно стать аксиомой для всех граждан Украины.

Евгений Магда, «Фейсбук»

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