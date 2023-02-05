ГУБОПиК провел облаву в Лепеле 1 5.02.2023, 16:04

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Среди схваченных был и молодой человек с инвалидностью.

«Віцебская вясна» сообщает, что в Лепеле на днях «поработал» витебский ГУБОПиК совместно с сотрудниками ОМОНа.

Силовики наведались домой как минимум к шестерым горожанам. У некоторых были проведены обыски. Часть людей была доставлена в местный РОВД и с ними были проведены профилактические беседы.

Но, как пишут силовики в своем канале, домой вернулись в тот день не все. Некоторые остались в Лепельском ИВС, на них завели административные дела.

Как стало известно, среди схваченных был и молодой человек с инвалидностью. Его Лепельский суд оштрафовал на 720 белорусских рублей якобы за распространение экстремистских материалов. Мать парня на суд не пустили, сказали, что суд будет на следующий день, но он состоялся в тот же самый.

По свидетельству родственников оштрафованного, молодой человек ни в каких акциях не участвовал, не постил и не лайков новости с якобы «экстремистских каналов». Только в своем дружеском окружении он высказывался против войны, которую развязала Россия в Украине.

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